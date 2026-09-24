Ies la iveală noi detalii despre ultimele ore din viața lui Presley Gerber. Mărturii făcute de apropiați despre starea tânărului. „Nu mai era el însuși

Noi date ies la iveală în ancheta privind decesul tragic al modelului Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford și al antreprenorului Rande Gerber. Tânărul de 27 de ani s-a stins din viață duminică, într-o clinică de reabilitare din California, după o lungă luptă purtată cu dependența de droguri, atacurile de panică și problemele severe de sănătate mintală.

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Ultimele ore din viața lui Presley Gerber

Potrivit publicației Los Angeles Times, , apelurile la 911 din dimineața zilei de duminică dezvăluie că Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford, ar fi suferit o supradoză în timp ce se afla internat într-un centru de reabilitare de lux din Santa Monica. Tânărul model, în vârstă de 27 de ani, fusese primit în instituție cu doar câteva ore înainte de tragedie.

Potrivit informațiilor obținute de Los Angeles Times, poliția din Santa Monica a primit două apeluri – unul pentru stop cardiac și altul pentru o supradoză – în jurul orei 9:35 dimineața. Echipajele au ajuns la Resolutions Living, o vilă de 7,7 milioane de dolari transformată în centru de tratament pentru tulburări de sănătate mintală și dependențe. Paramedicii l-au declarat pe Gerber decedat la ora 9:45.

Presley se internase în noaptea precedentă, în jurul orei 22:00, într-un program destinat pacienților cu depresie, traumă, adicții și tulburări coexistente. Centrul oferă tratamente intensive, dar nu este un spital cu internare permanentă.

Autopsia nu a stabilit încă cauza morții

Biroul medicului legist din Los Angeles a anunțat luni că autopsia a fost efectuată, însă cauza și modul morții au fost „amânate”, ceea ce indică faptul că sunt necesare teste suplimentare – toxicologice și de laborator – înainte de o concluzie finală. Procesul ar putea dura câteva luni.

Autoritățile au precizat că, în acest moment, nu există indicii de omucidere, însă ancheta privind o posibilă supradoză este în desfășurare. Polițiștii încearcă să afle de unde provin substanțele care ar fi provocat moartea tânărului.

Mărturiile apropiaților

În perioada care a precedat moartea sa, Presley Gerber ar fi traversat o etapă extrem de fragilă, marcată de încercări repetate de a-și recăpăta echilibrul emoțional și de a ține sub control dependența.

Potrivit unei surse citate de Page Six, cei apropiați observaseră schimbări evidente în comportamentul tânărului model, descriindu-l ca fiind „nu mai era el însuși” în ultimele săptămâni.

Presley Gerber, deschis în privința luptei cu sănătatea mintală

Presley Gerber, cunoscut pentru campaniile sale cu Calvin Klein și aparițiile în reviste de modă, vorbise în repetate rânduri despre dificultățile sale emoționale și despre dependențe. În podcasturi și pe rețelele sociale, el mărturisise că a trecut prin mai multe centre de reabilitare încă din adolescență și că încerca să își reconstruiască viața.

Moartea sa a provocat un val de reacții în industria modei și în rândul apropiaților familiei Crawford-Gerber, care au cerut respectarea intimității în această perioadă extrem de dificilă.