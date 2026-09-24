Puya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”

Puya a ajuns în centrul atenției după ce o filmare realizată în traficul din București a început să circule intens pe TikTok. Artistul apare în imaginile surprinse de camera de bord a unei dube în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei.

Puya Foto: Instagram

Filmarea a fost publicată pe TikTok de utilizatorul „IUDA” și a atras rapid numeroase reacții. În videoclip se observă cum Puya se încadrează pe banda pe care circula duba, iar șoferul frânează pentru a evita un posibil impact.

Imaginile cu Puya au stârnit reacții pe TikTok

Incidentul s-ar fi produs pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din București. După apariția imaginilor în mediul online, mai mulți internauți au făcut referire la momentul respectiv în comentariile lăsate la videoclipurile publicate de Puya.

Unul dintre utilizatori i-a transmis artistului: „Era să rămânem fără tine, Puya”, în timp ce un alt comentariu a făcut referire la bicicleta pe care se afla rapperul: „Deci aici mergea așa, pornit cu Pegas-ul ăla”.

Filmarea a generat astfel discuții în jurul modului în care Puya circula cu bicicleta prin București. Ulterior, artistul a ales să răspundă public reacțiilor și să ofere propria versiune asupra celor întâmplate.

Puya a susținut că șoferul dubei ar fi accelerat intenționat pentru a ajunge în dreptul său. Artistul a vorbit despre situație într-un videoclip publicat pe TikTok, explicând că a observat preocuparea oamenilor față de modul în care se deplasează cu bicicleta prin Capitală.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față”, a declarat Puya.

Ce spune Puya despre momentul filmat

Artistul a continuat să explice cum vede el situația și a susținut că șoferul ar fi urmărit să ajungă suficient de aproape pentru a-i vorbi.

„Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine”, a afirmat Puya.

Rapperul a recunoscut că filmarea a ajuns să aibă vizibilitate în mediul online, însă a spus că nu consideră corect faptul că deplasarea sa cu bicicleta a devenit motiv de atenție și comentarii.

„Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a transmis artistul.

În același context, Puya a precizat că alege să meargă cu bicicleta tocmai pentru a evita incidentele care pot apărea atunci când se deplasează prin traficul aglomerat al Capitalei.