 Puya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoPuya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Puya a ajuns în centrul atenției după ce o filmare realizată în traficul din București a început să circule intens pe TikTok. Artistul apare în imaginile surprinse de camera de bord a unei dube în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei.

Puya
Puya Foto: Instagram

Filmarea a fost publicată pe TikTok de utilizatorul „IUDA” și a atras rapid numeroase reacții. În videoclip se observă cum Puya se încadrează pe banda pe care circula duba, iar șoferul frânează pentru a evita un posibil impact.

Imaginile cu Puya au stârnit reacții pe TikTok

Incidentul s-ar fi produs pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din București. După apariția imaginilor în mediul online, mai mulți internauți au făcut referire la momentul respectiv în comentariile lăsate la videoclipurile publicate de Puya.

Unul dintre utilizatori i-a transmis artistului: „Era să rămânem fără tine, Puya”, în timp ce un alt comentariu a făcut referire la bicicleta pe care se afla rapperul: „Deci aici mergea așa, pornit cu Pegas-ul ăla”.

Filmarea a generat astfel discuții în jurul modului în care Puya circula cu bicicleta prin București. Ulterior, artistul a ales să răspundă public reacțiilor și să ofere propria versiune asupra celor întâmplate.

Puya a susținut că șoferul dubei ar fi accelerat intenționat pentru a ajunge în dreptul său. Artistul a vorbit despre situație într-un videoclip publicat pe TikTok, explicând că a observat preocuparea oamenilor față de modul în care se deplasează cu bicicleta prin Capitală.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față”, a declarat Puya.

Ce spune Puya despre momentul filmat

Artistul a continuat să explice cum vede el situația și a susținut că șoferul ar fi urmărit să ajungă suficient de aproape pentru a-i vorbi.

„Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine”, a afirmat Puya.

Rapperul a recunoscut că filmarea a ajuns să aibă vizibilitate în mediul online, însă a spus că nu consideră corect faptul că deplasarea sa cu bicicleta a devenit motiv de atenție și comentarii.

„Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a transmis artistul.

În același context, Puya a precizat că alege să meargă cu bicicleta tocmai pentru a evita incidentele care pot apărea atunci când se deplasează prin traficul aglomerat al Capitalei.

Ghid de cumpărături

Anca Țurcașiu în tinerețe jpg
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români Vedete românești
valentina si iubitul ei, vlad (2) jpg
Ce postări distribuia principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, chiar înainte de crimă: „Ce urmează va face prea mult zgomot” Național
image
Cu diplome de la Harvard, dar loiali partidului. China se pregătește pentru o schimbare a elitelor, dar va aduce ea și o relaxare politică? adevarul.ro
image
Donald Trump, vizibil deranjat de un zgomot asurzitor în timpul ceremoniei de primire a lui Xi Jinping. Reacția omologului chinez adevarul.ro

Parteneri

image
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB www.fanatik.ro
image
Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Suma pe care e obligat să o plătească milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți playtech.ro
image
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!” www.fanatik.ro
image
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Carmen Negoita, foto Instagram jpg
Carmen Negoiță a terminat Camino Portughez după 15 zile și 400 de kilometri parcurși pe jos: „O să mă simt fără rost de mâine” Vedete românești
ce mărturisea Presley Gerber înainte cu câteva luni jpg
Ies la iveală noi detalii despre ultimele ore din viața lui Presley Gerber. Mărturii făcute de apropiați despre starea tânărului. „Nu mai era el însuși Vedete internaționale
Geanina Ilieș, surpriză totală în frigider! Mănâncă slănină adusă de tata
#Exclusiv Click!
VideoGeanina Ilieș se delectează cu slănină adusă de tatăl ei. „Îmi place să mănânc gras!” Vedete românești
angelina jolie gettyimages jpg
Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener Vedete internaționale
christina ich jpg
Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul” Vedete românești
Heather Locklear și Lorenzo Lamas foto Profimedia jpg
Se aud clopote de nuntă? Iubitul lui Heather Locklear și-a finalizat cel de-al șaselea divorț și are liber la însurătoare! Vedete internaționale
Lora și-a luat casa în care stătea cu chirie
Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine” Vedete românești
Anca Țurcașiu în tinerețe jpg
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net