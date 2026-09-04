Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme. Secretul vedetei: „Nu plec de acasă fără el”

Magda Pălimariu a trecut printr-o transformare fizică în ultimele luni, după ce a decis să își schimbe alimentația și să renunțe la câteva obiceiuri care îi deveniseră rutină. Prezentatoarea rubricii Vremea de la Pro TV a început procesul de schimbare la finalul lunii iunie, după o vacanță în care fotografiile în costum de baie au făcut-o să își dorească să revină la greutatea de dinainte de sarcină.

Magda Pălimariu Foto: Arhiva

La acel moment, vedeta cântărea aproape 65 de kilograme. Acum a ajuns la 57 de kilograme și spune că se simte mult mai bine în propria piele.

Ce a determinat-o să ia măsuri

Decizia de a slăbi a venit după vacanța din luna iunie. Magda Pălimariu a povestit că s-a uitat la fotografiile realizate pe plajă și a simțit că este momentul pentru o schimbare.

„În iunie am fost în prima vacanță. Și de atunci am jurat că eu nu mă mai întorc așa niciodată pe plajă. M-am văzut în costum de baie și am zis că nu, așa nu se poate!”, a povestit prezentatoarea pentru Libertatea.

La scurt timp după întoarcerea din vacanță, vedeta s-a apucat de slăbit, stabilindu-și ca obiectiv să ajungă la 56 de kilograme, greutatea pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

„Am vrut să ajung la greutatea mea de dinainte de a rămâne însărcinată și mai exact la 56 de kilograme. (...) Am 57 kg, deci mai am un kilogram. Oricum mă opresc, gata, nu vreau nici să fiu prea slabă”, a declarat Magda Pălimariu.

A apelat la un nutriționist

Vedeta a recunoscut că, după nașterea fiului său, Axel, programul zilnic i-a dat peste cap rutina alimentară. Una dintre probleme era reprezentată de mesele luate foarte târziu, după ce băiețelul adormea.

În plus, pofta de dulciuri îi făcea mai dificilă revenirea la disciplina pe care o avea înainte de sarcină. Magda Pălimariu spune că încercase să slăbească și în anul precedent, însă simțea că are nevoie de ajutor pentru a-și organiza mai bine mesele.

„M-a ajutat. Eu am încercat și anul trecut să slăbesc, însă aveam nevoie de o anumită disciplină pe care eu nu mai reușeam să o dobândesc singură”, a explicat ea.

A renunțat la dulciuri și la mesele nocturne

Cu ajutorul unui program alimentar structurat, prezentatoarea spune că a reușit să elimine zahărul din alimentație și să renunțe la obiceiul de a mânca noaptea.

„De data asta nu am mai mâncat dulciuri deloc și asta m-a ajutat foarte mult. Nu am mai mâncat seara târziu”, a mărturisit vedeta.

Schimbarea obiceiurilor alimentare a avut rezultate, iar kilogramele au început să dispară. Magda Pălimariu spune că nu își dorește însă să ducă lucrurile la extrem și că intenționează să se oprească atunci când va ajunge la greutatea pe care și-a propus-o.

Trucul pe care îl are mereu la îndemână

Pentru momentele în care este prinsă cu treabă și nu poate respecta exact ora mesei, Magda Pălimariu are o soluție simplă. Vedeta spune că nu pleacă de acasă fără să aibă la îndemână un iaurt fără lactoză.

Astfel, atunci când îi este foame și este departe de casă, poate evita tentațiile alimentare pe care le-ar putea întâlni în oraș.

„Acesta este un secret poate: întotdeauna am la mine un iaurt fără lactoză, nu plec de acasă fără el”, a spus Magda Pălimariu.