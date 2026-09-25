 Lady Gaga, extrem de apropiată de mama surogat a copilului ei. N-a ratat nicio întâlnire cu ea și s-a implicat în toate deciziile medicale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Lady Gaga, extrem de apropiată de mama surogat a copilului ei. N-a ratat nicio întâlnire cu ea și s-a implicat în toate deciziile medicale

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lady Gaga trăiește în mare discreție unul dintre cele mai importante capitole din viața sa: maternitatea. Însă câteva detalii despre modul în care a devenit vedeta mamă tot au apărut în presă!

image
Foto: Profimedia

Potrivit unor informații publicate de „Page Six”, Mother Monster a fost implicată în fiecare etapă a procesului de surogat și a construit o relație foarte apropiată cu femeia care i-a purtat copilul.

Surse apropiate cântăreței susțin că vedeta nu a lipsit de la nicio întâlnire importantă din timpul sarcinii, a participat la toate programările, discuțiile și deciziile medicale care s-au luat în cele 9 luni de sarcină. „A fost un proces foarte lung și plin de emoții. Au existat multe momente dificile, dar Gaga și-a dorit să fie prezentă în fiecare etapă a sarcinii”, a declarat o sursă citată de publicația americană.

„Page Six” a aruncat bomba, în această lună, relatând că Lady Gaga și logodnicul ei, omul de afaceri Michael Polansky, au devenit părinți. Ulterior, „TMZ” a scris că cei doi au o fetiță pe nume Rose Bean, născută pe 9 iunie, în Los Angeles, cu ajutorul unei mame surogat.

Până în prezent, Lady Gaga și reprezentanții săi nu au confirmat oficial nașterea copilului, însă proaspăta mamică a fost deja fotografiată cu bebelușul în brațe, în diverse ocazii.

Cu toate că a fost o surpriză vestea că a devenit mamă, Gaga nu a ascuns niciodată plănurile ei de-a fi părinte. În trecut, cântăreața a vorbit deschis despre acest subiect emoționant. Într-un interviu acordat celor de la „The New York Times”, în martie 2025, ea spunea că își dorește să le ofere viitorilor săi copii libertatea de a-și descoperi propria identitate și de a-și alege singuri drumul în viață.

Relația dintre Lady Gaga și Michael Polansky a început în 2019, iar cei doi s-au logodit în 2024, alegând și-n momentul de față să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi, contestat de acționarii Farul: naționala României e îmbătrânită și slabă. Reacția FRF www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Mașinile care nu vor mai putea circula în București în anumite intervale orare. Amenzi de până la 5.000 de lei. Ce prevede proiectul playtech.ro
image
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA www.fanatik.ro
image
BREAKING 🔴 Iosif a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru, copiii ei
#Exclusiv Click!
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu” Vedete românești
Oana Lis (47 de ani) continuă să-i fie alături lui Viorel Lis (82 de ani) în cea mai grea perioadă a vieții lor
Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo” Vedete românești
cristina siscanu, filip si madalin ionescu
Cristina Șișcanu, dezvăluiri emoționante despre Filip, fiul lui Mădălin Ionescu: „E un sentiment greu” Vedete românești
Angelina Jolie a vândut casa jpg
Angelina Jolie și-a vândut casa istorică din Los Angeles. O scosese la vânzare pentru aproape 30 de milioane Vedete internaționale
Adina Halas, cucerită de China!
#Exclusiv Click!
Adina Halas, cucerită de China! Vedeta vrea să se întoarcă: „Am descoperit doar o mică parte dintr-o țară imensă!” Vedete românești
banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
gabriela cristea facebook jpeg
Reușită importantă în familia Gabrielei Cristea. Vedeta a împărtășit vestea cu fanii Vedete românești
Dove Cameron și Damiano David s au căsătorit jpeg
FotoDove Cameron și Damiano David s-au căsătorit în Toscana. Mireasa nu a purtat rochie Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net