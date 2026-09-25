Lady Gaga, extrem de apropiată de mama surogat a copilului ei. N-a ratat nicio întâlnire cu ea și s-a implicat în toate deciziile medicale

Lady Gaga trăiește în mare discreție unul dintre cele mai importante capitole din viața sa: maternitatea. Însă câteva detalii despre modul în care a devenit vedeta mamă tot au apărut în presă!

Foto: Profimedia

Potrivit unor informații publicate de „Page Six”, Mother Monster a fost implicată în fiecare etapă a procesului de surogat și a construit o relație foarte apropiată cu femeia care i-a purtat copilul.

Surse apropiate cântăreței susțin că vedeta nu a lipsit de la nicio întâlnire importantă din timpul sarcinii, a participat la toate programările, discuțiile și deciziile medicale care s-au luat în cele 9 luni de sarcină. „A fost un proces foarte lung și plin de emoții. Au existat multe momente dificile, dar Gaga și-a dorit să fie prezentă în fiecare etapă a sarcinii”, a declarat o sursă citată de publicația americană.

„Page Six” a aruncat bomba, în această lună, relatând că Lady Gaga și logodnicul ei, omul de afaceri Michael Polansky, au devenit părinți. Ulterior, „TMZ” a scris că cei doi au o fetiță pe nume Rose Bean, născută pe 9 iunie, în Los Angeles, cu ajutorul unei mame surogat.

Până în prezent, Lady Gaga și reprezentanții săi nu au confirmat oficial nașterea copilului, însă proaspăta mamică a fost deja fotografiată cu bebelușul în brațe, în diverse ocazii.

Cu toate că a fost o surpriză vestea că a devenit mamă, Gaga nu a ascuns niciodată plănurile ei de-a fi părinte. În trecut, cântăreața a vorbit deschis despre acest subiect emoționant. Într-un interviu acordat celor de la „The New York Times”, în martie 2025, ea spunea că își dorește să le ofere viitorilor săi copii libertatea de a-și descoperi propria identitate și de a-și alege singuri drumul în viață.

Relația dintre Lady Gaga și Michael Polansky a început în 2019, iar cei doi s-au logodit în 2024, alegând și-n momentul de față să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

foto - Profimedia