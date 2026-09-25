Angelina Jolie și-a vândut casa istorică din Los Angeles. O scosese la vânzare pentru aproape 30 de milioane

Angelina Jolie și-a vândut proprietatea istorică din Los Angeles pentru 24,75 de milioane de dolari, la cinci luni după ce a scos-o pe piață pentru aproape 30 de milioane de dolari. Actrița cumpărase domeniul în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari, la scurt timp după despărțirea de Brad Pitt.

Angelina Jolie a vândut casa din LA Foto: arhivă

Câștigătoarea premiului Oscar a vândut oficial reședința istorică din cartierul exclusivist Los Feliz pentru suma de 24,75 milioane de dolari. Proprietatea, cu o suprafață construită de aproximativ 1.000 de metri pătrați și un teren întins pe două hectare, fusese listată inițial în luna mai la un preț de pornire de aproape 30 de milioane de dolari, potrivit People.

Conacul legendarului regizor Cecil B. DeMille: lux clasic în stil Beaux Arts

Proprietatea vândută de vedetă are o încărcătură istorică deosebită în Cetatea Filmului. Concepută în anul 1913 de arhitectul B. Cooper Corbett și cumpărată în 1916 de legendarul cineast Cecil B. DeMille, reședința a rămas în posesia familiei regizorului până la finele anilor '80. Angelina Jolie a achiziționat domeniul în iunie 2017 pentru 24,5 milioane de dolari, la un an după destrămarea mariajului cu Brad Pitt.

Domeniul dispune de 6 dormitoare, 10 băi, o casă de oaspeți separată de aproape 100 de metri pătrați cu acces securizat propriu, o piscină generoasă de peste 12 metri, studio de fitness, o casă a ceaiului și garaje dedicate cu punct de pază permanent.

Conacul este înconjurat de arbori seculari, peluze ample care garantează intimitate absolută și oferă vederi spectaculoase spre Hollywood Hills, celebrul semn Hollywood și Observatorul Griffith.

Angelina Jolie: „Am rămas doar din cauza divorțului”: planul de mutare peste hotare

Vânzarea domeniului confirmă intenția fermă a actriței de a începe o nouă etapă de viață în afara Statelor Unite.

Jolie a mărturisit în repetate rânduri că singurul motiv pentru care a continuat să locuiască în metropola californiană a fost obligativitatea legală a partajului și custodiei copiilor în urma despărțirii de Brad Pitt, survenită în toamna anului 2016.

În iulie, Knox și Vivienne au împlinit vârsta de 18 ani, alăturându-se celorlalți frați majori ai familiei: Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani) și Shiloh (20 de ani). Odată cu atingerea acestui prag legal, actrița a putut demara planurile pentru mutarea în străinătate:

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești pentru ei intimitate, pace și siguranță. Am o casă acum pentru a-mi crește copiii, dar uneori acest loc poate fi... acea umanitate pe care am găsit-o în jurul lumii nu este ceea ce am trăit crescând aici. Am rămas în oraș doar pentru că a trebuit să fiu aici din cauza divorțului”, declara recent vedeta pentru presa internațională. Tranzacția finalizată în Los Feliz deschide calea noii sale vieți peste hotare.