 Angelina Jolie și-a vândut casa istorică din Los Angeles. O scosese la vânzare pentru aproape 30 de milioane
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Angelina Jolie și-a vândut casa istorică din Los Angeles. O scosese la vânzare pentru aproape 30 de milioane

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Angelina Jolie și-a vândut proprietatea istorică din Los Angeles pentru 24,75 de milioane de dolari, la cinci luni după ce a scos-o pe piață pentru aproape 30 de milioane de dolari. Actrița cumpărase domeniul în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari, la scurt timp după despărțirea de Brad Pitt.

Angelina Jolie a vândut casa din LA
Angelina Jolie a vândut casa din LA Foto: arhivă

Câștigătoarea premiului Oscar a vândut oficial reședința istorică din cartierul exclusivist Los Feliz pentru suma de 24,75 milioane de dolari. Proprietatea, cu o suprafață construită de aproximativ 1.000 de metri pătrați și un teren întins pe două hectare, fusese listată inițial în luna mai la un preț de pornire de aproape 30 de milioane de dolari, potrivit People.

Conacul legendarului regizor Cecil B. DeMille: lux clasic în stil Beaux Arts

Proprietatea vândută de vedetă are o încărcătură istorică deosebită în Cetatea Filmului. Concepută în anul 1913 de arhitectul B. Cooper Corbett și cumpărată în 1916 de legendarul cineast Cecil B. DeMille, reședința a rămas în posesia familiei regizorului până la finele anilor '80. Angelina Jolie a achiziționat domeniul în iunie 2017 pentru 24,5 milioane de dolari, la un an după destrămarea mariajului cu Brad Pitt.

Domeniul dispune de 6 dormitoare, 10 băi, o casă de oaspeți separată de aproape 100 de metri pătrați cu acces securizat propriu, o piscină generoasă de peste 12 metri, studio de fitness, o casă a ceaiului și garaje dedicate cu punct de pază permanent.

Conacul este înconjurat de arbori seculari, peluze ample care garantează intimitate absolută și oferă vederi spectaculoase spre Hollywood Hills, celebrul semn Hollywood și Observatorul Griffith.

Angelina Jolie: „Am rămas doar din cauza divorțului”: planul de mutare peste hotare

Vânzarea domeniului confirmă intenția fermă a actriței de a începe o nouă etapă de viață în afara Statelor Unite.

Jolie a mărturisit în repetate rânduri că singurul motiv pentru care a continuat să locuiască în metropola californiană a fost obligativitatea legală a partajului și custodiei copiilor în urma despărțirii de Brad Pitt, survenită în toamna anului 2016.

În iulie, Knox și Vivienne au împlinit vârsta de 18 ani, alăturându-se celorlalți frați majori ai familiei: Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani) și Shiloh (20 de ani). Odată cu atingerea acestui prag legal, actrița a putut demara planurile pentru mutarea în străinătate:

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești pentru ei intimitate, pace și siguranță. Am o casă acum pentru a-mi crește copiii, dar uneori acest loc poate fi... acea umanitate pe care am găsit-o în jurul lumii nu este ceea ce am trăit crescând aici. Am rămas în oraș doar pentru că a trebuit să fiu aici din cauza divorțului”, declara recent vedeta pentru presa internațională. Tranzacția finalizată în Los Feliz deschide calea noii sale vieți peste hotare.

Ghid de cumpărături

Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
Dorin Rotariu, ultimul român care a învins Suedia: fără echipă la 31 de ani, după acuzații de la Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi playtech.ro
image
România riscă urna a treia la Euro 2028: simularea supercomputerului după rezultatele din Liga Națiunilor www.fanatik.ro
image
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Lady Gaga foto Profimedia jpg
Lady Gaga, extrem de apropiată de mama surogat a copilului ei. N-a ratat nicio întâlnire cu ea și s-a implicat în toate deciziile medicale Vedete internaționale
cristina siscanu, filip si madalin ionescu
Cristina Șișcanu, dezvăluiri emoționante despre Filip, fiul lui Mădălin Ionescu: „E un sentiment greu” Vedete românești
Adina Halas, cucerită de China!
#Exclusiv Click!
Adina Halas, cucerită de China! Vedeta vrea să se întoarcă: „Am descoperit doar o mică parte dintr-o țară imensă!” Vedete românești
banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
gabriela cristea facebook jpeg
Reușită importantă în familia Gabrielei Cristea. Vedeta a împărtășit vestea cu fanii Vedete românești
Dove Cameron și Damiano David s au căsătorit jpeg
FotoDove Cameron și Damiano David s-au căsătorit în Toscana. Mireasa nu a purtat rochie Vedete internaționale
Mirela Retegan, vacanță în fiordurile Norvegiei
„Am fugit de acasă cu un bărbat”. Mirela Retegan, dezvăluiri în premieră despre ce a trăit la 19 ani Vedete românești
Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones, apariție răpitoare la 56 de ani! A strălucit într-o rochie argintie cu pelerină și transparentă în partea de jos Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net