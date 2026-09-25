Cristina Ciobănașu a schimbat prefixul. Ce gânduri a avut actrița odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani: „Răspunsurile la întrebările astea le las totuși pe altădată”

Cristina Ciobănașu marchează un moment important în viața ei: schimbarea prefixului. Artista a împlinit 30 de ani și a împărtășit cu urmăritorii ei câteva gânduri despre această etapă, recunoscând că, deși vârsta nu schimbă fundamental lucrurile, aniversarea o face să privească înapoi la tot ce a realizat.

Foto: arhivă

Mesajul transmis de actriță

Pentru a marca ziua în care împlinește 30 de ani, Cristina Ciobănașu a împărtășit câteva gânduri cu urmăritorii ei, postarea fiind făcută chiar la ora la care s-a născut.

„Acum 30 de ani la ora asta am venit pe lume. Știu că mare lucru nu se modifică odată cu această schimbare de prefix, însă recunosc că e un moment care te face să te uiți retrospeciv la tot ce ai realizat și să te întrebi: mai departe încotro? Răspunsurile la întrebările astea le las totuși pe altădată. Acum vreau doar să mă bucur că sunt bine și eu și toți cei de pe lângă mine. So…La mulți ani mie!”.

Actrița a mai postat o fotografie în care le-a mulțumit tuturor fanilor pentru mesajele și comentariile primite, cu ocazia schimbării prefixului.

Foto: instagram

Cristina Ciobănașu, despre nuntă și inelul de logodnă

Actrița a vorbit despre cum și-ar dori inelul de logodnă și nunta, menționând că ar vrea ca marele eveniment să fie relaxant, fără momente de presiune.

„El mă cunoaște foarte bine și știe ce îmi place și ce nu. La un moment dat, i-am arătat câteva modele, dar cert este că nu îmi doresc un inel clasic de logodnă. Mi-ar plăcea să fie ceva diferit, ceva care să fie cu adevărat unic. Îi las lui libertatea de a alege, pentru că sunt convinsă că, indiferent de model, va alege cu inima. Se spune că Balanțele sunt nehotărâte… În cazul meu este cât se poate de adevărat în privința detaliilor pentru nuntă.

Nu știu exact ce stare voi avea în perioada organizării și, sincer, nu pot spune cu certitudine dacă voi opta pentru ceva clasic sau mai nonconformist. Totuși, un lucru este sigur: îmi doresc ca acest eveniment să fie unul relaxant, în care mirii să se bucure de fiecare moment, fără să alerge de colo-colo, pierzându-se în detalii, și fără să aibă senzația că timpul s-a scurs prea repede”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Viva.

De asemenea, Cristina Ciobănașu a vorbit și despre dorința de a deveni mamă. Vedeta spune că atât ea, cât și partenerul ei își doresc copii, dar așteaptă momentul potrivit și pun sănătatea pe primul loc.

„Dorința de a deveni părinți există încă de ambele părți, însă simt că momentul potrivit nu a sosit încă. Atunci când va veni timpul să devin mamă, ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca toți să fim sănătoși, indiferent câți vom fi, pentru că sănătatea este cel mai important lucru”, a mai mărturisit aceasta.