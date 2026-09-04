Naba Salem, din nou la „Insula Iubirii”! De această dată, „Ispita din Culise”. Este singură și își caută un bărbat puternic

Naba Salem (31 de ani) a revenit pentru a doua oară în universul „Insula Iubirii”, de la Antena 1, însă de această dată într-o ipostază cu totul specială.

1/4 Naba Salem, din nou la „Insula Iubirii”! De această dată, „Ispita din Culise” Foto: click.ro

Vedeta a acceptat provocarea de a fi „Ispita din Culise”, un rol care i-a oferit posibilitatea să vadă tot ce se întâmplă în cadrul emisiunii fără ca participanții să știe că este acolo.

Pentru Naba, experiența a fost una cu totul diferită față de prima sa participare. A avut acces la culisele producției, a văzut camerele, a urmărit momentele din vile și, cel mai important, nimeni dintre concurenți nu știa că ea îi privește.

„Ispita din Culise este un proiect, o provocare. A fost o provocare pentru mine, dar una pe care am acceptat-o cu mult curaj și am dus-o la bun sfârșit cu brio. Ce este diferit acum? Știu totul, văd totul și nimeni nu mă vede. M-am simțit ca o persoană din producție, efectiv”, ne-a spus Naba.

“Nu am ispitit pe nimeni”

Naba povestește că i s-a părut fascinant să poată observa totul fără să fie observată.

„A fost tare drăguț să intru, să văd toate camerele, să văd cum se trezesc băieții, cum se trezesc fetele, să văd certurile și să nu știe nimeni că sunt în casă. Asta mi s-a părut cel mai palpitant lucru, pentru că mi-a adus aminte de adolescență”, a mai completat ea.

Și, deși rolul ei ar fi putut presupune să provoace concurenții, Naba spune că nu a intervenit în niciun fel în poveștile lor.

„Efectiv nu am ispitit pe nimeni, pentru că acei concurenți habar n-aveau că eu exist. Nu m-au văzut nici la plecare, nu au putut să mă vadă în casă, nu au putut să mă vadă nicăieri. Prin urmare, eu îi vedeam, ei nu pe mine”, a mai completat Naba Salem pentru Click!

Naba Salem este încă singură: „Am devenit din ce în ce mai pretențioasă”

Dacă în „Insula Iubirii” a putut să observe relațiile altora, în propria viață sentimentală Naba spune că lucrurile sunt încă în așteptare. Vedeta este singură și recunoaște că, pe măsură ce a trecut timpul, a devenit mai atentă la omul pe care îl acceptă lângă ea.

„În zona de relație mă mențin pe “single”. Pentru că am devenit din ce în ce mai pretențioasă. Am nevoie de un om care să fie stabil în viața mea. Am nevoie de un om care să mă înțeleagă. Am nevoie de un bărbat foarte puternic și momentan nu l-am găsit”, ne-a declarat sexy Naba.

Naba este o femeie independentă și spune că se descurcă singură, însă nu își dorește să ducă permanent toate responsabilitățile pe umerii ei. Își dorește un partener pe care să se poată baza.

„Eu mă descurc, mulțumesc lui Dumnezeu. Doar că este important, ca să nu mai stau în energia mea masculină prea mult, am și eu nevoie de un sprijin sau suport”.

Nu are un tipar fizic. O interesează conversația și inteligența

Naba spune că nu a avut niciodată un anumit tipar atunci când vine vorba despre bărbatul de care se îndrăgostește. Pentru ea, aspectul fizic nu este criteriul principal.

„N-am avut niciodată un tipar anume. Am umblat și cu blonzi, am umblat și cu bruneți. Nu a contat pentru mine aspectul”, ne-a mai declarat ea pentru Click!

Ceea ce o cucerește este însă conversația. Naba își dorește un bărbat care să o stimuleze intelectual și cu care să poată avea o conexiune reală. Mai mult decât atât, nu își dorește să fie privită ca un trofeu.

„A contat conversația, adică cum poate să discute cu mine. A contat inteligența, să mă excite în primul rând mental. Nu vreau să mă vadă ca pe un trofeu, pentru că așa sunt majoritatea persoanelor pe care le întâlnesc”, ne-a mai zis Naba Salem.

Își dorește un partener musulman

Pentru Naba, credința este un aspect important atunci când se gândește la viitorul ei sentimental. Vedeta spune că își dorește ca bărbatul de lângă ea să fie musulman și este deschisă inclusiv posibilității ca acesta să se convertească.

Experiențele sentimentale mai puțin fericite din trecut nu le mai privește doar ca pe niște răni. Naba spune că le consideră și lecții care au ajutat-o să înțeleagă ce își dorește cu adevărat.

„Eu trebuie să mă duc cu musulmani. Da. Și să se poată converti. Acum sunt vindecată 100%, privesc totul ca pe niște amintiri. Și așa, și lecții, pentru că până la urmă trebuia să trec prin asta ca să înțeleg probabil anumite lucruri”, e de părere Naba Salem de la Insula Iubirii.

Banii o motivează: vrea să își cumpere o casă în București

Pe plan personal, Naba Salem are și un obiectiv foarte concret. Își dorește să aibă propria casă în București și recunoaște că independența financiară și dorința de a strânge bani pentru acest vis reprezintă o motivație importantă pentru ea.

„O casă. Da, o casă pe numele meu la București și gata. Îmi doresc”, visează Naba.

Naba nu exclude nici varianta în care viața i-ar putea face o surpriză și cineva ar putea să o ajute să își îndeplinească visul.

„Acum, dacă îmi dă cineva o casă, nu o să zic «nu vreau, te rog, nu». O să zic «mulțumesc!»”, adaugă ea.

Până atunci, însă, vedeta este hotărâtă să muncească pentru ceea ce își dorește și să își construiască singură stabilitatea.

Naba nu mai spune „nu” surprizelor vieții

După experiențele prin care a trecut, Naba spune că a învățat să nu mai excludă nicio posibilitate și să lase lucrurile să vină atunci când trebuie.

„Sincer, nu zic nu, pentru că de fiecare dată când am zis nu s-a întâmplat ceva și m-a surprins. Așa că nu mai vreau. Orice este posibil”.

Deocamdată, însă, Naba Salem rămâne concentrată pe proiectele sale, pe independența financiară și pe dorința de a-și construi viața așa cum și-o imaginează.

A revenit la „Insula Iubirii” pentru o experiență complet diferită, în care a fost omul care vede totul fără să fie văzut. În iubire, însă, spune că încă așteaptă omul potrivit: un bărbat puternic, stabil, inteligent, care să o înțeleagă și să îi ofere sprijinul de care are nevoie.