 „Îmi plăcea mult să merg cu groparii”. Adela Popescu, detalii neașteptate din copilărie. La ce ritual de înmormântare a participat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Îmi plăcea mult să merg cu groparii”. Adela Popescu, detalii neașteptate din copilărie. La ce ritual de înmormântare a participat

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Adela Popescu a vorbit deschis despre contrastele puternice ale copilăriei sale. Deși își amintește acei ani ca pe o perioadă de o fericire intensă, actrița a rememorat și momentele tulburătoare care i-au marcat destinul. 

Adela Popescu despre relația cu moartea din copilărie
Adela Popescu despre relația cu moartea din copilărie Foto: Instagram

Adela Popescu dă cărțile pe față despre episoadele bizare din anii copilăriei petrecuți la Șușani: dorința de a pregăti trupul bunicii pentru groapă și cum a devenit sfârșitul vieții cea mai grea spaimă a maturității.

Ritualul care o bântuie și astăzi: „Am vrut să particip la spălarea bunicii moarte”

Întoarcerea în trecut a adus în discuție diferențele dintre copilăria de atunci și viața de la sat, unde moartea făcea parte din viața comunității, iar priveghiul avea reguli și obiceiuri pe care toată lumea le respecta.

Adela Popescu și-a amintit ziua în care a murit bunica sa, mamaie Titina. Era în clasa I și, deși era doar un copil, a vrut neapărat să fie prezentă și să ia parte la una dintre etapele priveghiului.

 „Oamenii morți la sat de spală și eu mi-am dorit să fac acest ritual. Acum realizez că am niște probleme legate de moarte. Adoram înmormântările, îmi plăcea să merg cu groparii să descopăr dacă mai găsesc ceva de la decedatul care era în groapă: o oglinjoară, ceva” a spus aceasta.

Privită acum, la maturitate, povestea spusă de Adela are cu totul altă greutate. Ceea ce, în copilărie, părea doar o curiozitate firească față de moarte și față de obiceiurile de la sat, poate fi înțeles astăzi ca o experiență greu de dus pentru un copil.

Fetița care mergea alături de gropari și căuta obiecte în morminte nu putea să înțeleagă pe deplin ce înseamnă pierderea.

„Aveam o relație cu moartea care părea așa, foarte firească, dar de fapt s-ar putea ca parte din toate problemele pe care le am eu acum raportate la frica mea de moarte să fie de acolo. Asta e frica mea supremă.”

Cum a rămas fără bijuteriile de aur la grădiniță

O altă amintire neplăcută din copilărie are legătură cu o întâmplare pe care Adela avea să o înțeleagă abia mai târziu.

Într-o perioadă în care aurul era o raritate în comunitate, Adela Popescu a ținut neapărat să meargă la grădiniță cu bijuteriile familiei, pentru a i le arăta educatoarei și pentru a se mândri, în felul inocent al unui copil, cu lucrurile deosebite pe care le avea.

Doar că gestul ei avea să-i aducă o experiență neplăcută și să-i arate, încă de atunci, că nu toți oamenii au intenții bune.

Inocența i-a fost însă speculată fără milă chiar de către un adult: mama unuia dintre colegii de grupă a convins-o să-i încredințeze ei piesele prețioase sub pretextul că le va preda cadrului didactic, după care a dispărut cu ele. 

Sursa Youtube

Ghid de cumpărături

maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
horoscop
Trei zodii care vor avea parte de schimbări importante în perioada următoare. Astrele le pregătesc surprize neașteptate Horoscop
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Peluza Nord de la FCSB, decizie radicală după gestul lui Vali Creţu: “Este şantaj! Ai simulat că eşti mare stelist” www.fanatik.ro
image
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Teodora Bănică a fost cerută în căsătorie! Fosta concurentă de la „Casa iubirii” a fost profund emoționată: „Un DA spus din toată inima” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Europa nu se poate apăra singură în cazul unui atac al Rusiei! Informaţii îngrijorătoare despre armatele Bătrânului Continent playtech.ro
image
Denis Drăguș, număr special pe tricou la FCSB. L-a ales chiar acum! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
paul nicolau
Paul Nicolau, alias „Pescobar”, se pregătește de nuntă după ce a devenit tată pentru a treia oară! Ce planuri are alături de Lavinia Vedete românești
image jpeg
Guess Who și Smiley, o nouă colaborare! Piesa care promite să surprindă pe toată lumea Vedete românești
Cadou bebeto majorat
VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!” Vedete românești
maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
eric berinde
#Insula iubirii
FotoEric Berinde s-a căsătorit! Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a ținut soția departe de ochii curioșilor. Cum arată aceasta Vedete românești
45 de ani de Beyoncé
Beyoncé a împlinit 45 de ani. Povestea artistei care a transformat succesul în legendă Vedete internaționale
catalin cazacu si roxana serbanescu
S-au împăcat! Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu, planuri mari pentru viitor: „Voi puneți bani de dar” Vedete românești
gabriela cristea jpg
VideoGabriela Cristea, despre Tavi: „Nu-i cade niciun grad de pe umăr dacă spală o farfurie” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net