Adela Popescu, imagine rară alături de tatăl ei. Ce dezvăluire emoționantă a făcut actrița

Adela Popescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind deja una dintre cele mai iubite și cunoscute actrițe din România. Cu toate acestea, anumite detalii din viața personală preferă să le păstreze cât mai departe de ochii publicului, printre acestea numărându-se și relația cu familia din care provine. Însă, de curând, soția lui Radu Vâlcan a publicat o fotografie alături de tatăl ei, însoțită de un mesaj emoționant.

Adela Popescu are o relație extraordinară cu părinții săi, care se bucură de fiecare reușită a fiicei lor și îi sunt mereu alături pentru a o susține. Tatăl vedetei a fost dintotdeauna un părinte discret, care a știut cum să își educe fiica fără să pună presiune asupra ei, dar, în același timp, să o supravegheze cu discreție.

Adela Popescu: „Nu a fost intruziv, dar nici indiferent”

De curând, Adela Popescu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de tatăl ei, la malul mării. Imaginea a fost însoțită de o confesiune care a stârnit emoția publicului. Actrița a dezvăluit ce fel de tată a fost acesta și cum a ales să îi fie alături de-a lungul anilor:

„E genul de tată care «s-a dat la o parte», dar a vegheat mereu. Nu a fost intruziv, dar nici indiferent. Nu mi-a cerut carnetul de note, dar m-am trezit cu el în ultima bancă, la ora de istorie. Genul de tată care pare preocupat de ale lui, apoi, într-o zi, la plajă, din senin, vine cu o remarcă, un sfat. Și nu înțelegi legătura. Dar știi că, în momentul potrivit, tot ce ți-a spus, așa, din senin, o să capete cel mai mare sens. E genul ăla de tată.”

Doina Popescu, amintiri din copilăria fiicei sale

Mama îndrăgitei actrițe își amintea cu drag și nostalgie de anii copilăriei fiicei sale. În cadrul unui interviu mai vechi acordat pentru Pro TV, Doina Popescu a povestit despre talentul pe care Adela Popescu îl avea încă de mică și despre înclinațiile sale artistice. Potrivit mamei sale, Adela dădea încă din copilărie semne că ar putea ajunge vedetă, însă nici ea, nici soțul său nu și-ar fi imaginat atunci că fiica lor va avea un asemenea succes.

„Bineînţeles, de mică a cântat, de la un an şi 11 luni a mers la grădiniţă unde cânta continuu, spunea poezii. Toată lumea spune că este talentată iar pe mine mă uimea că reţinea versuri foarte grele pentru vârsta ei. Loredana era favorita, apoi fredona şi Laura Stoica, erau melodii grele pe care le cânta peste tot, la câmp, la grădiniţă, la joacă cu copii. De mică avea toate datele să devină vedetă, să fie cântăreaţă, dar nu ne-am gândit nici noi că va avea un asemenea succes.”

Cum arată viața Adelei și a familiei sale la țară

Deși locuiește în București alături de soțul ei și cei trei băieți ai lor, acolo unde se desfășoară cea mai mare parte a activităților familiei, Adela Popescu nu uită niciodată de locurile în care a crescut. Actrița revine ori de câte ori are ocazia la rădăcinile sale, în satul Șușani, din Vâlcea, acolo unde ea și Radu Vâlcan și-au construit casa visurilor. Este locul în care cei trei copii se bucură de libertate, aer curat și natură, departe de agitația orașului.

Cu ceva timp în urmă, Adela povestea cum arată o zi obișnuită petrecută la țară, unde familia își petrece verile și reușește să împartă timpul între Vâlcea și București.

„O zi de neuitat. Puțină mișcare pe dealurile din jur, duș rapid, răcoritor, haine comode și ies în curte. Grătarul e deja încins, iar Radu mă așteaptă. Parcă toate gândurile dispar și rămâne doar bucuria de a petrece timp împreună. Și, pentru că e vară, ne facem și un șpriț. Ah, de când așteptam”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginilor.

Sursă video: Instagram.

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani”

Adela Popescu a povestit și cum s-a împărțit familia în această perioadă, după ce s-au mutat la Șușani pentru începutul vacanței. Actrița a explicat că, deși planul inițial era ca toți să revină în București după aproape o lună, ea și Radu Vâlcan au decis că este mai bine ca băieții să rămână la țară, unde se pot bucura în continuare de timpul petrecut în aer liber. Astfel, Radu a rămas la Șușani alături de copii, în timp ce Adela s-a întors în București împreună cu Adrian, unul dintre băieți, care preferă să doarmă alături de mama sa:

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani. Ne-am dus cu tot ce trebuie, cățel, purcel, băgăjele, n-am cărat foarte multe lucruri pentru că avem acolo cam tot ce ne trebuie. Am stat aproape o lună, la final de lună eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens.

Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea în general să doarmă cu mine”, a declarat Adela Popescu, într-un videoclip publicat pe Instagram, la InstaStory.