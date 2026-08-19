 Adela Popescu, imagine rară alături de tatăl ei. Ce dezvăluire emoționantă a făcut actrița
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoAdela Popescu, imagine rară alături de tatăl ei. Ce dezvăluire emoționantă a făcut actrița

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adela Popescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind deja una dintre cele mai iubite și cunoscute actrițe din România. Cu toate acestea, anumite detalii din viața personală preferă să le păstreze cât mai departe de ochii publicului, printre acestea numărându-se și relația cu familia din care provine. Însă, de curând, soția lui Radu Vâlcan a publicat o fotografie alături de tatăl ei, însoțită de un mesaj emoționant.

Părinții Adelei Popescu. Foto: Click!
Părinții Adelei Popescu. Foto: Click!

Adela Popescu are o relație extraordinară cu părinții săi, care se bucură de fiecare reușită a fiicei lor și îi sunt mereu alături pentru a o susține. Tatăl vedetei a fost dintotdeauna un părinte discret, care a știut cum să își educe fiica fără să pună presiune asupra ei, dar, în același timp, să o supravegheze cu discreție.

Adela Popescu: „Nu a fost intruziv, dar nici indiferent”

De curând, Adela Popescu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de tatăl ei, la malul mării. Imaginea a fost însoțită de o confesiune care a stârnit emoția publicului. Actrița a dezvăluit ce fel de tată a fost acesta și cum a ales să îi fie alături de-a lungul anilor:

„E genul de tată care «s-a dat la o parte», dar a vegheat mereu. Nu a fost intruziv, dar nici indiferent. Nu mi-a cerut carnetul de note, dar m-am trezit cu el în ultima bancă, la ora de istorie. Genul de tată care pare preocupat de ale lui, apoi, într-o zi, la plajă, din senin, vine cu o remarcă, un sfat. Și nu înțelegi legătura. Dar știi că, în momentul potrivit, tot ce ți-a spus, așa, din senin, o să capete cel mai mare sens. E genul ăla de tată.”

Doina Popescu, amintiri din copilăria fiicei sale

Mama îndrăgitei actrițe își amintea cu drag și nostalgie de anii copilăriei fiicei sale. În cadrul unui interviu mai vechi acordat pentru Pro TV, Doina Popescu a povestit despre talentul pe care Adela Popescu îl avea încă de mică și despre înclinațiile sale artistice. Potrivit mamei sale, Adela dădea încă din copilărie semne că ar putea ajunge vedetă, însă nici ea, nici soțul său nu și-ar fi imaginat atunci că fiica lor va avea un asemenea succes.

„Bineînţeles, de mică a cântat, de la un an şi 11 luni a mers la grădiniţă unde cânta continuu, spunea poezii. Toată lumea spune că este talentată iar pe mine mă uimea că reţinea versuri foarte grele pentru vârsta ei. Loredana era favorita, apoi fredona şi Laura Stoica, erau melodii grele pe care le cânta peste tot, la câmp, la grădiniţă, la joacă cu copii. De mică avea toate datele să devină vedetă, să fie cântăreaţă, dar nu ne-am gândit nici noi că va avea un asemenea succes.”

Cum arată viața Adelei și a familiei sale la țară 

Adela Popescu și Radu Vâlcan alături de copiii lor. Foto: Arhiva Click!
Adela Popescu și Radu Vâlcan alături de copiii lor. Foto: Arhiva Click!

Deși locuiește în București alături de soțul ei și cei trei băieți ai lor, acolo unde se desfășoară cea mai mare parte a activităților familiei, Adela Popescu nu uită niciodată de locurile în care a crescut. Actrița revine ori de câte ori are ocazia la rădăcinile sale, în satul Șușani, din Vâlcea, acolo unde ea și Radu Vâlcan și-au construit casa visurilor. Este locul în care cei trei copii se bucură de libertate, aer curat și natură, departe de agitația orașului.

Cu ceva timp în urmă, Adela povestea cum arată o zi obișnuită petrecută la țară, unde familia își petrece verile și reușește să împartă timpul între Vâlcea și București.

„O zi de neuitat. Puțină mișcare pe dealurile din jur, duș rapid, răcoritor, haine comode și ies în curte. Grătarul e deja încins, iar Radu mă așteaptă. Parcă toate gândurile dispar și rămâne doar bucuria de a petrece timp împreună. Și, pentru că e vară, ne facem și un șpriț. Ah, de când așteptam”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginilor.

Sursă video: Instagram. 

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani”

Adela Popescu a povestit și cum s-a împărțit familia în această perioadă, după ce s-au mutat la Șușani pentru începutul vacanței. Actrița a explicat că, deși planul inițial era ca toți să revină în București după aproape o lună, ea și Radu Vâlcan au decis că este mai bine ca băieții să rămână la țară, unde se pot bucura în continuare de timpul petrecut în aer liber. Astfel, Radu a rămas la Șușani alături de copii, în timp ce Adela s-a întors în București împreună cu Adrian, unul dintre băieți, care preferă să doarmă alături de mama sa:

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani. Ne-am dus cu tot ce trebuie, cățel, purcel, băgăjele, n-am cărat foarte multe lucruri pentru că avem acolo cam tot ce ne trebuie. Am stat aproape o lună, la final de lună eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens.

Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea în general să doarmă cu mine”, a declarat Adela Popescu, într-un videoclip publicat pe Instagram, la InstaStory.

Ghid de cumpărături

banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” PrimeTime
cub nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei? Vedete românești
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley www.fanatik.ro
image
Satul din Spania unde o casă de 150 mp costă 18.000 de euro. Caută noi locuitori care să dezvolte afaceri observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Cât a plătit Lia Olguța Vasilescu pentru a intra cu caiacul în Peștera Topolnița. Locul poate fi vizitat doar în anumite zile playtech.ro
image
Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image png
VideoConcluzia lui Dani Oțil în timpul călătoriei cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci.” Vedete românești
madonna instagram jpg
Madonna, nominalizări record la Premiile MTV! Prima ei apariție la eveniment a rămas în istorie Vedete internaționale
smiley la festival cu fiica jpg
Smiley revine la Big Little Festival alături de fiica sa: „Este o tradiție“. Ce surprize a pregătit artistul pentru public Vedete românești
cub nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei? Vedete românești
Georgina Rodriguez Instagram jpg
FotoGeorgina Rodríguez a strălucit la cununia cu Cristiano Ronaldo în peste 250 de carate de diamante. Cât valorează bijuteriile spectaculoase Vedete internaționale
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez foto Profimedia, Instagram jpg
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez Vedete internaționale
banner Annes png
#Exclusiv Click!
Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin” Vedete românești
alina puscau instagram jpg
VideoAlina Pușcău trece printr-o perioadă cumplită. Tratamentul pentru cancer își face simțite efectele: „Astăzi m-am vopsit singură” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net