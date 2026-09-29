 „Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple”
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„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple”

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Gabriela Prisăcariu a rămas în București alături de fiul ei, Tiago, după ce Dani Oțil a plecat în Malta pentru filmările unui nou sezon „Power Couple”. Soția prezentatorului a recunoscut că perioada în care trebuie să se descurce singură cu băiețelul nu este una ușoară. 

Gabriela Prisăcariu vorbește despre cum este fără Dani în această perioadă
Gabriela Prisăcariu vorbește despre cum este fără Dani în această perioadă Foto: instagram

Dani Oțil urmează să petreacă aproximativ o lună și jumătate în Malta, acolo unde au început filmările pentru noul sezon al emisiunii „Power Couple”.

Gabriela Prisăcariu, despre viața fără Dani Oțil: „Îmi este greu fără Dani”

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că perioada în care prezentatorul este plecat vine cu mai multe provocări. Gabriela spune că, în calitate de mamă, trebuie să se descurce și singură atunci când soțul nu este acasă, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna ușor.

„Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Din fericire, vedeta spune că nu este complet singură în această perioadă și că îi are aproape pe părinții ei, care o pot ajuta atunci când are nevoie.

O altă problemă cu care se confruntă este traficul din București. Gabriela încearcă să ajungă mai repede la grădinița lui Tiago pentru a nu-l lăsa până la ora 17:00 și pentru a putea petrece mai mult timp cu el.

„Nu vreau să-l las pe Tiago până la 17 la grădiniță pentru că vreau să mai petrec timp cu el”, a explicat ea.

Gabriela Prisăcariu, singură cu fiul ei după plecarea lui Dani Oțil în Malta
Gabriela Prisăcariu, singură cu fiul ei după plecarea lui Dani Oțil în Malta Foto: instagram

Dani Oțil a plecat în Malta pentru „Power Couple”. Cum și-a petrecut ultima zi acasă

Înainte ca Dani Oțil să plece în Malta, Gabriela Prisăcariu povestise, cu umor, cum a arătat ultima lor zi împreună. Soția prezentatorului se aștepta ca cei doi să petreacă mai mult timp împreună înaintea despărțirii temporare, însă planurile lui Dani au fost altele.

În locul unei după-amiezi romantice, prezentatorul a ales să meargă la Enduro. Gabriela a povestit momentul într-un videoclip publicat pe Instagram și a ironizat explicația soțului său.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles”, a povestit Gabriela.

Vedeta a continuat în același ton și a explicat, cu ironie, justificarea pe care Dani Oțil i-ar fi dat-o pentru alegerea făcută. 

„Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a mai spus Gabriela Prisăcariu

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