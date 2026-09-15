 Gabriela Prisăcariu, moment de confuzie la grădinița fiului ei. Cum a reacționat Dani Oțil: „Instagram versus Reality”
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VideoGabriela Prisăcariu, moment de confuzie la grădinița fiului ei. Cum a reacționat Dani Oțil: „Instagram versus Reality”

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Gabriela Prisăcariu a avut parte de o situație neașteptată atunci când a mers la grădinița unde învață fiul său, Tiago. Unul dintre membrii personalului nu și-a dat seama cine este și a confundat-o cu mama unui alt copil.

Gabriela Prisăcariu, confundată la grădinița la care învață fiul ei
Gabriela Prisăcariu, confundată la grădinița la care învață fiul ei Foto: arhiva Click!

Momentul nu putea trece neobservat de Dani Oțil, care a profitat imediat de situație pentru a face haz de necaz. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ironizat-o pe soția sa, iar schimbul de replici dintre cei doi a stârnit amuzamentul.

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea modellingului din România. Vedeta s-a făcut remarcată prin cariera sa, iar relația cu Dani Oțil a adus-o și mai mult în atenția publicului.

Recent, însă, blondina a trecut printr-o experiență pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Ajunsă la grădinița fiului ei, Tiago, aceasta a fost confundată de un membru al personalului cu mama unui alt băiețel.

Situația l-a amuzat teribil pe Dani Oțil, care nu a ratat ocazia de a-și tachina soția. Prezentatorul a găsit rapid și o explicație, făcând referire la felul în care Gabriela apare pe rețelele de socializare.

Ce i-a spus Dani Oțil soției sale

Prezentatorul i-a spus lui Tiago că ar trebui să primească două tricouri personalizate cu fotografii ale mamei sale: una în care Gabriela Prisăcariu apare machiată și una în care este complet naturală.

Gluma lui Dani Oțil a pornit de la faptul că un angajat al grădiniței nu a recunoscut-o pe soția sa și chiar a întrebat-o dacă este mama unui alt copil.

„Tiago, să mă rogi să îți fac un tricou cu maică-ta machiată și unul cu ea nemachiată, că la grădi, domnul Victor nu a știut cine e. Instagram versus Reality. De ziua ta, a întrebat-o domnul Victor dacă îl cheamă pe băiețelul ei Mihai. Îmi pare rău, dar nu arătați ca în realitate, doamnă”, a spus Dani Oțil într-un video publicat pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu a răspuns prin autoironie

Gabriela Prisăcariu a intrat și ea în joc și a reacționat cu umor la gluma soțului său. Modelul a făcut haz de situație și a amintit o glumă pe care a mai făcut-o în mediul online în legătură cu felul în care este percepută de cei din jur.

Vedeta a spus că, în glumă, obișnuiește să spună că Tiago are două mame, în timp ce Dani Oțil are două soții: „Eu v-am zis și ieri pe Instagram-ul meu: Tiago are două mame, soțul meu are două soții”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu.

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