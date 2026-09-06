Fata cea mică a lui Codin Maticiuc, despre prima zi de gradiniță: „Mă face să mă simt și bucuroasă și tristă în același timp”

Codin Maticiuc a rămas uimit de ceea ce i-a spus fiica sa cea mică, Ilinca, după ce s-a întors de la grădiniță. Omul de afaceri împărtășește destul de des cu urmăritorii săi replicile pe care le mai aude de la Smaranda și Ilinca. Și de această dată, el a rămas cu gura căscată.

Codin Maticiuc și fiica sa cea mică, Ilinca. Foto: Instagram

Omul de afaceri a rămas, din nou, fără cuvinte în fața fiicelor sale. Acesta a dezvăluit care a fost concluzia Ilincăi, în vârstă de 3 ani și 11 luni, după prima zi de grădiniță. Ce i-a spus micuța mamei sale.

Ce a spus fiica cea mică a lui Codin Maticiuc după prima zi de grădiniță

Cele două fetițe reușesc de fiecare dată să-l lase pe Codin Maticiuc fără cuvinte. Așa a fost și de această dată. Ilinca, fiica cea mică a afaceristului, în vârstă de 3 ani și 11 luni, i-a mărturisit mamei sale că după prima zi de grădiniță are o mulțime de sentimente. Se simte bucuroasă și tristă, dar și frustrată, furioasă și entuziasmată.

„Îmi recunosc niște emoții și aș vrea să vorbim despre ele, mama. Prima zi de grădiniță ma face să mă simt bucuroasă și tristă în același timp, dar și frustrată și furioasă și entuziasmată”, a spus Ilinca.

Disputa dintre Smaranda și Ilinca ce l-a înmuiat pe afacerist

Codin Maticiuc postează destul de des despre ceea ce se mai discută în casa lor. Deci, urmăritorii lui sunt obișnuiți cu dialogurile dintre cele două fetițe, Smaranda și Ilinca. Afaceristul este un tată extrem de implicat și surprinde de fiecare dată momente emoționante.

Recent, afaceristul a povestit că cele doua fetițe se jucau, moment în care Ilinca a început să plângă. În tot acest timp, Smaranda colora și a mers să discute cu ele să vadă ce s-a întâmplat. Atunci, el a aflat că fiica cea mică era supărată din cauza faptului că sora ei nu mai voia să se joace cu ea.

„M-am jucat toată dimineața cu ea și cred că e și dreptul meu să colorez acum liniștită”, spune Smaranda, când a fost luată la întrebări de Codin Maticiuc. A mers la Ilinca, a luat-o în brațe și a întrebat-o dacă e adevărat că acesta e motivul pentru care ea plânge. Atunci, micuța i-a răspuns tatălui ei: „Așa e, dar știe că viața mea e să ma joc cu ea...”.

Smaranda și Ilinca s-au născut în SUA

Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au căsătorit la finalul anului 2023. Împreună le au pe cele două fetițe, Smaranda și Ilinca, însă Ana mai are un băiețel din mariajul anterior. Smaranda și Ilinca, cele două fiice ale lui Codin Maticiuc, s-au născut în Statele Unite ale Americii. Actorul a explicat de ce fetele sale au venit pe lume în alt stat.

„Smaranda s-a născut în Miami în preproducția filmului „Miami Bici”, iar Ilinca s-a născut în Los Angeles în preproducția filmului „Miami Bici 2”. De aceea s-au născut în Statele Unite ale Americii. S-au născut muncind pentru film. „Miami Bici 3” cu fata numărul 3”, a mai povestit amuzat Codin pentru EGO.ro.