 Surpriza pregătită timp de 15 ani de o mamă pentru fiul său. Ce i-a dat abia la 18 ani: „Astfel de momente nu ajung niciodată în albumele foto”
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Surpriza pregătită timp de 15 ani de o mamă pentru fiul său. Ce i-a dat abia la 18 ani: „Astfel de momente nu ajung niciodată în albumele foto”

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Uneori, cele mai emoționante cadouri nu sunt cele primite de-a gata, ci cele pregătite în tăcere, ani la rând. O mamă a găsit o modalitate neobișnuită de a păstra amintirile copilăriei fiului său, fără ca acesta să știe.

Mamă care se uită împreună cu copilul pe pozele familiei
Mamă care se uită împreună cu copilul pe pozele familiei Foto: Pexels

Totul a început când băiatul avea doar 3 ani, iar surpriza a fost dezvăluită abia la majorat.  Femeia a relatat povestea pentru Business Insider.

„I-am trimis fiului meu e-mailuri în secret timp de 15 ani”

„Când fiul meu cel mare era încă mic, am făcut ceva care, în acel moment, mi s-a părut într-un fel extraordinar, dar și puțin ridicol — i-am creat un cont de Gmail pe numele lui.

Avea 3 ani. Era mult prea mic pentru a ști ce este un e-mail, cu atât mai puțin pentru a-i păsa de așa ceva. BlackBerry-ul meu (da, aveam un BlackBerry, era 2010) probabil i se părea mai degrabă ceva pe care putea să se joace.

În acea etapă a vieții, interesele lui erau vaste, dar se limitau adesea la dinozauri, Duplo, mingi săltărețe și gustări. O mulțime de gustări. Mai era și faptul că întreba „de ce?” de aproximativ 275 de ori pe oră. Dar aveam senzația vagă că copilăria trecea prea repede și că amintirile — mai ales cele mărunte — aveau tendința să se estompeze dacă nu le fixai cumva.

Eram și însărcinată cu frații lui gemeni, așa că era important pentru mine să păstrez cât puteam din perioada în care fusese „copil unic”, înaintea unei schimbări atât de mari. Așa că am deschis contul și i-am scris primul e-mail.”

„Am notat lucrurile pe care nu voiam să le uit”

„Planul era simplu. De-a lungul anilor, ori de câte ori se întâmpla ceva ce nu voiam să uit, urma să-i scriu. Când împlinea 18 ani, aveam să-i dau parola și să-l las să deschidă toată arhiva dintr-o dată. O capsulă a timpului în format digital, doar că, în loc de obiecte, avea să conțină observațiile dezordonate, amuzante și sentimentale ale unei mame care încerca să țină pasul cu un băiat aflat în continuă creștere.

Am presupus că voi scrie din când în când. Avea să fie distractiv. În schimb, am scris foarte mult.

Momentele importante erau ușor de consemnat. Prima dată când a prins o minge. S-a întâmplat la petrecerea aniversară a unui copil, într-o sală de sport. Asta a meritat un e-mail lung, completat cu analiza mea extrem de tehnică a fazei („ai alergat foarte repede, nu ai scăpat mingea și toată lumea a început să strige!”). Zilele de naștere, momentele importante de la școală și diferitele pasiuni ale copilăriei — dinozauri, rechini, Bigfoot, Sesame Street — și-au găsit fiecare locul în inbox.

Dar, cu timpul, am descoperit că e-mailurile pe care îmi plăcea cel mai mult să le scriu erau despre lucrurile mici. Uneori conțineau doar o propoziție sau două.

Într-o după-amiază, am scris despre felul în care soarele îi lumina părul în timp ce mă uitam la el din spate, așezat în scaunul lui de mașină. Lumina se reflecta într-un anumit fel, încât m-am oprit în loc, în fața casei, și pur și simplu l-am privit. Mi-am scos telefonul și am scris rapid un e-mail. Era genul de moment care, în mod normal, ar fi dispărut cinci secunde mai târziu, dar faptul că l-am pus în scris a fost ca și cum aș fi apăsat butonul de pauză.

Un alt e-mail consemna ziua în care și-a ajutat frații, cu foarte multă răbdare, să facă baie. L-am privit cum stătea în genunchi lângă cadă, foarte serios, spunându-le că era „ora de baie” și repetându-le instrucțiunile până când unul dintre ei i-a aruncat în cap o lavetă udă. Dar și-a păstrat calmul pe tot parcursul momentelor în care începea să pufnească de frustrare.

Astfel de momente nu ajung niciodată în albumele foto, dar ele sunt cele care pot începe să definească un om.”, a relatat aceasta în Business Insider.

A devenit un fel de jurnal

„De-a lungul anilor, e-mailurile s-au adunat. Unele erau lungi și pline de reflecții. Altele aveau doar câteva propoziții scrise în grabă, înainte să uit momentul care le inspirase. Unele conțineau sfaturi de mamă pe care el nu le ceruse. Au existat și perioade în care nu am scris deloc. Dar, atunci când scriam, e-mailurile se încheiau întotdeauna cu cât de mult îl iubesc.

Contul a devenit un jurnal ciudat. Doar că cititorul era o versiune viitoare a fiului meu.

Din când în când, mă întrebam cum avea să fie atunci când le va deschide. Le va citi pe toate? Nu va citi niciunul? Va râde? Se va simți stânjenit pentru că, atunci când era copil, îi spuneam prea des că este drăguț și adorabil? Sau pentru că eram „mama aceea” la un meci de fotbal, când a înscris un eseu?

Apoi, dintr-odată, au venit cei 18 ani.”

„I-am dat parola”

Să-i dau parola a fost un moment ciudat de solemn. Era finalul unui proiect care funcționase discret, în fundalul vieții noastre, timp de aproape două decenii. Un mic gest de părinte care nu presupunea formulare de la școală, drumuri cu mașina, echipament sportiv sau programări la medic, ci doar câte un e-mail din când în când și credința că, într-o bună zi, va însemna ceva.

Când s-a conectat pentru prima dată, nu deschidea un inbox obișnuit. Deschidea 18 ani de momente care, altfel, s-ar fi putut pierde: festivități de absolvire și zile de naștere, dar și razele de soare, șireturile și alte o mie de lucruri care, la momentul respectiv, păreau obișnuite.

Parentingul are o relație ciudată cu timpul. Când ești prins în mijlocul lui, zilele par atât de lungi și haotice. Prânzuri de pregătit, șosete de împerecheat și nenumărate amintiri că trebuie să-și facă ordine în cameră.

Dar când privești în urmă, totul se comprimă într-o mână de imagini fulgerătoare.

Un râs la masa de cină.

O pereche de ghete de fotbal pline de noroi.

Un băiat care îngenunchează pentru a-și ajuta fratele.

O glumă pe care doar familia o înțelege.”

Contul de e-mail a transformat aceste momente într-un lucru permanent

„Când mi-am dat seama cât de important devenise, am făcut singurul lucru logic. Am creat conturi și pentru frații lui gemeni mai mici. Inboxurile lor se umplu acum cu aceleași povești, observații și dovezi că purtarea șosetelor afară fără încălțăminte duce la găuri.

Într-o zi, și ei își vor primi parolele. Și nu va fi vorba doar despre deschiderea unor e-mailuri. Va fi un fel de mărturie a copilăriei lor, trăită alături de fratele lor mai mare. O copilărie plină de bucătării în care au stat împreună, jocuri în curte și acele mici gesturi de bunătate de zi cu zi pe care frații rareori le observă în momentul în care se întâmplă.

Până atunci, casa va fi mai liniștită, dormitoarele mai ordonate, iar anii de zgomot și agitație care i-au definit când erau copii în familia noastră se vor fi transformat în amintiri. Dar, în interiorul acelor conturi de Gmail, va exista dovada că timpul nu a trecut pur și simplu pe lângă noi, fără să-l observăm. A fost păstrat, clipă cu clipă, în timp ce ei așteptau cu răbdare ziua în care aveau să privească în urmă și să vadă nu doar bărbații tineri în care s-au transformat, ci și cât de profund au fost iubiți la fiecare pas.”

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