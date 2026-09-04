 Cadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!”
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VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!”

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Laurențiu Reghecampf Jr., cunoscut de apropiați și de public drept Bebeto, a împlinit 18 ani pe 31 august, iar intrarea în rândul majorilor a venit cu o petrecere fastuoasă și daruri pe măsură. Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a fost sărbătorit alături de familie, prieteni și apropiați, într-un eveniment în cadrul căruia atmosfera a fost întreținută de artiști cunoscuți.

Laurențiu Reghecampf Jr. și mama sa, Anamaria Prodan, și sora lui
Laurențiu Reghecampf Jr. și mama sa, Anamaria Prodan, și sora lui Foto: Instagram

Anamaria Prodan a vrut ca momentul să fie unul special pentru fiul ei și, dincolo de petrecere, s-a gândit și la viitorul acestuia. Impresara a vorbit în repetate rânduri despre cât de important este pentru ea ca cei trei copii ai săi să aibă parte de cele mai bune condiții și să poată porni în viață cu siguranță și fără grija zilei de mâine.

Ce cadouri a primit Bebeto cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani 

De altfel, darurile pregătite pentru Bebeto demonstrează că Anamaria Prodan a pus mare preț pe acest moment. Printre cadourile primite de tânăr se numără un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Pentru impresară, însă, cel mai important lucru rămâne faptul că fiul ei a crescut frumos și că poate privi cu încredere spre următoarea etapă a vieții sale.

Anamaria Prodan a vorbit cu multă emoție despre Bebeto și despre legătura specială pe care o are cu acesta. Impresara spune că și-a dorit să îi ofere măcar o parte din ceea ce a primit ea, la rândul său, de la mama sa și consideră că fiul ei este unul dintre pilonii familiei.

„Este prințul meu și, după evenimentele din viața mea, mi-am făcut o promisiune: să ofer copiilor mei măcar jumătate din ce mi-a oferit mama mie. M-a ajutat Dumnezeu enorm. Așa își va începe Laurențiu Jr. viața, fără grija zilei de mâine. Este un copil minunat, care nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică problemă.

A terminat școala perfect, a intrat la facultate fără probleme. Este stâlpul familiei noastre. Rebecca și Sarah îl iubesc fără limite, Nuți și Victor la fel. Este prințul nostru și îl iubim fără margini”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.

Anamaria Prodan: „Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat”

Majoratul lui Bebeto a fost unul extravagant, de la care nu au lipsit cele mai dragi persoane din viața lui. Mâncarea, invitații aleși pe sprânceană și lăutarii de top au contribuit la atmosfera de neuitat de pe pontonul din Snagov, unde tânărul și-a sărbătorit împlinirea celor 18 ani.

Pe rețelele de socializare, impresara a publicat un videoclip emoționant de la petrecere, alături de un mesaj dedicat fiului său. Anamaria Prodan i-a transmis lui Bebeto câteva dintre cele mai importante gânduri la începutul unei noi etape din viața lui și i-a promis că, indiferent de drumul pe care îl va alege, mama îi va fi mereu alături.

„18 ani. Și toată viața înainte.

Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care ai devenit major. Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat. Începutul unui drum pe care, de acum, îl vei construi singur, cu alegerile, ambiția, caracterul și puterea ta. Pleacă în viață cu aripile larg deschise și nu te uita înapoi. Țintește sus. Mai sus decât îndrăznești astăzi să visezi.

Go, prințul meu! Cucerește viața! Cucerește lumea! Urcă pe cele mai înalte trepte și, când ajungi acolo, muncește să rămâi sus. Arată lumii cine ești, cât poți și cât de puternic ai fost crescut să fii. Să nu uiți niciodată cine ești și de unde ai plecat. Să ai demnitate când câștigi, putere când pierzi și curajul de a o lua de la capăt ori de câte ori viața te va pune la încercare. Iar dacă vreodată vei obosi, întoarce doar puțin capul. Mama va fi acolo. Mereu. Nu ca să-ți trăiască viața, ci ca să-ți amintească faptul că poți cuceri orice.

Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de mine și au făcut posibilă această petrecere de neuitat. Ați fost parte dintr-un moment pe care îl voi păstra pentru totdeauna în suflet. 18 ani, iubirea mea. De aici înainte, lumea este a ta. Ia-o! Trăiește! Iubește! Luptă! Câștigă!Și lasă în urma ta un nume de care să fii mândru.

La mulți ani, campionul meu! Mama este și va fi mereu lângă tine. Acum… ZBOARĂ!”

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