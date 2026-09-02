Cum arată acum Nuți, bona lui Bebeto. A fost prezentă la majoratul tânărului

Laurențiu Reghecampf Jr, cunoscut publicului drept Bebeto, a împlinit 18 ani și a marcat trecerea la vârsta majoratului printr-o petrecere spectaculoasă organizată la vila din Snagov. Evenimentul a avut loc direct pe pontonul de pe malul lacului, cu o listă aleasă de invitați.

Nuți acum mulți ani în urmă Foto: arhivă

Dincolo de luxul afișat și lăutarii de top chemați pe pontonul din Snagov, prezența bonei Nuți a adus o notă sinceră de emoție, femeia fiind surprinsă într-o ipostază de familie alături de băiatul pe care l-a văzut crescând sub ochii ei.

Nuți nelipsită de la majoratul lui Bebeto

Femeia care a devenit parte din familia Anamariei Prodan de mai bine de un deceniu nu putea lipsi de la cel mai important moment din viața tânărului.

Înconjurată de prietenii apropiați ai lui Bebeto și de atmosfera de sărbătoare, Nuți a apărut zâmbitoare și mândră de băiatul de care a avut grijă încă din copilărie.

Într-un cadru surprins în timpul petrecerii, Nuți a stat chiar lângă Bebeto și Anamaria Prodan, sărbătoritul ținând-o strâns de după umeri, gest care demonstrează respectul și afecțiunea profundă pe care i-o poartă celei care i-a fost sprijin zi de zi de-a lungul anilor.

Nuți, bona lui Bebeto alături de acesta la majoratul său Foto: captură Tiktok

Nuți este de peste două decenii în casa Anamariei Prodan

Cunoscută publicului larg drept Nuți, după aparițiile savuroase din reality show-ul „Prodanca și Reghe, viață în Dubai” difuzat de Antena Stars, Elena Fulgeanu a fost omul de bază alături de care impresara a trecut prin toate etapele vieții de familie.

Legătura dintre cele două femei depășește cu mult granițele unei simple relații profesionale. Impresara a mărturisit că Nuți este prezentă în viața ei de mai bine de 23 de ani, având exact 23 de ani în momentul în care a pășit pentru prima oară în familia Prodan.

Devenită practic o a doua mamă pentru copii, aceasta a preluat-o pe Sarah încă de la vârsta de șapte luni, veghind ulterior și la creșterea lui Laurențiu Jr.:

„Ea nu mai e bonă, e familia mea. Mergem peste tot, de 23 de ani este umbra mea. Copiii mei sunt copiii mei. Avea 23 de ani când a venit. A crescut copiii atât de frumos, cu frică de Dumnezeu și cu respect. Astăzi mă distrez foarte tare când văd cum se iau la harță. E un respect incredibil, a doua mamă. Eu mai mult plecată, Sarah a rămas de la șapte luni cu ea.”

a spus Anamaria Prodan într-un interviu despre aceasta.

Petrecere grandioasă la malul lacului

Atmosfera de la vila din Snagov a fost una demnă de marile evenimente din showbiz. Pe pontonul amenajat special cu vedere spre lac, zeci de invitați, colegi și apropiați ai lui Laurențiu Jr. au sărbătorit până în zori.

Muzica a fost asigurată de două dintre cele mai apreciate nume din industria de petrecere, Tzancă Uraganu și Costel Biju, care au ținut ritmul serii cu dedicații speciale pentru tânărul ajuns la vârsta de 18 ani și pentru mama sa, Anamaria Prodan.