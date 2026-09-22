Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui”

Irinel Columbeanu (69 de ani), fost milionar în euro, a deținut un adevărat imperiu financiar, însă investițiile total neinspirate și cheltuielile exagerate cu iubitele și cu apropiații l-au adus în pragul sărăciei. E adevărat sau nu că a mai pus ceva bani deoparte, zestre pentru unica lui fiică, Irinuca? Iată ce dezvăluiri ne-a făcut Ion Cassian, exclusiv pentru Click!, directorul azilului unde locuiește fostul om de afaceri, după ce a rămas fără bani.

1/9 Irinel Columbeanu își adoră fiica, pe Irinuca, stabilită în America Foto: foto: arhiva personala

„Nu-l mai vizitează nicio fostă iubită!”

Ion Cassian ne-a făcut confesiuni, exclusiv pentru Click!, despre Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, care locuiește la azilul de bătrâni din Ghermănești, de aproape trei ani:

„Nu mai vine nimeni pe la Irinel, nicio fostă iubită pe care cândva o răsfăța cu haine scumpe sau o plimba pe lacul Snagov cu iahtul. Nici nu știu câte iubite a avut, multe sunt neștiute de noi, cred că a avut foarte multe. Când au aflat că are datorii uriașe și a rămas fără bani nu prea s-a înghesuit niciuna să-l ajute”.

Ion Cassian: „Irinel nu mai are niciun leu, i-a cheltuit pe toți!”

Irinel Columbeanu a mai păstrat ceva bani pentru fiica Irinuca, drept zestre, când s-o mărita, așa cum e un mai vechi obicei? Are bani puși deoparte, în secret?

„L-am întrebat ce îi va lăsa fiicei lui moștenire, dar mi-a spus că nu mai are niciun leu, pe toți i-a cheltuit. Din păcate, Irinucăi nu îi va lăsa absolut nimic. Mi-a zis că de banii lui s-au bucurat prietenii, apropiații și femeile.

Irinel i-a plătit Irinucăi școlile scumpe din România

E trist, da, că din atâția bani pe care i-a avut, cândva, fata lui nu va moșteni absolut nimic. Dar, să nu uităm, cât timp a avut bani, și fata a stat la el, Irinuca a dus-o foarte bine, era la școli scumpe, s-a ocupat serios de educația ei.

Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți, unele se află într-un depozit. Cam asta este averea lui Irinel Columbeanu în acest moment. A avut chiar și restanțe la azil, de peste 5.000 de euro, dar au fost achitate de bunul său prieten din America”, mai spune Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Fiica Irinuca i-a trimis recent bani din America: „Îi va cumpăra lui Iri un telefon nou”

Irina Columbeanu (18 ani), studentă în America, și-a vizitat tatăl anul trecut. Din păcate, vara asta nu a mai reușit să ajungă în țară, fiind ocupată cu studiile. Continuă să își ajute părintele aflat în impas financiar și se interesează des de starea lui de sănătate, după cele 3 AVC-uri suferite de Irinel Columbeanu:

„Păstrez legătura cu Irinuca, îmi telefonează des, îi trimit poze și video cu Iri, de prin grădină, când iese la plimbare. Mi-a trimis și ea ceva bani, cât a putut, încă nu are un loc de muncă stabil, s-a dedicat studiului, este studentă. Intenționează să îi cumpere lui Irinel un telefon bun, al lui e cam vechi, s-a cam stricat”, ne-a mai precizat Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Cum a rămas Irinel Columbeanu fără averea de milioane de euro: „Banii se pot pierde foarte ușor”

Irinel Columbeanu a ajuns însă la fundul sacului și în urma investițiilor total neinspirate în afaceri. A rămas cu datorii uriașe la bănci, pe care le achită, lunar, din modesta lui pensie, de aproximativ 2.000 de lei:

„Banii se pot pierde foarte ușor. Nu vreau să ajung să explic exact cum i-am pierdut pe aceștia. Cum se pot face, se pot și pierde prin niște decizii eronate de business. Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii, care ar fi putut să fie oriunde în lume.

Aici a fost mai puțin prielnică această desfășurare a afacerii, domeniul era foarte nou, iar climatul ce înconjura această afacere, mă refer la afacerea cu acel hai să-i spunem ciment a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu, de către România”, menționa Irinel Columbeanu, potrivit PRO TV.