 „Cine a aprobat așa ceva??” Scena intimă dintre Orlando Bloom și surorile Rooney și Kate Mara stârnește multe controverse!
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„Cine a aprobat așa ceva??” Scena intimă dintre Orlando Bloom și surorile Rooney și Kate Mara stârnește multe controverse!

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Unul dintre cele mai aprinse subiecte de la Festivalul de Film de la Veneția a fost scena intimă din noul film „Bucking Fastard”, cu Orlando Bloom și surorile Rooney Mara și Kate Mara. Mulți spectatori au catalogat secvența drept „ciudată” și chiar „neetică”.

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Foto: Instagram

Filmul, regizat de celebrul cineast Werner Herzog, prezintă povestea a două surori extrem de apropiate, care vorbesc la unison, împărtășesc aceleași vise și... se îndrăgostesc de același bărbat. Orlando Bloom interpretează rolul iubitului comun, iar o scenă de sex în trei a devenit rapid subiect de dezbatere pe rețelele sociale.

Pe Reddit și X, numeroși utilizatori și-au exprimat dezgustul față de premisa filmului și de alegerea distribuției. „Este pur și simplu bizar!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a întrebat: „De ce s-a aprobat așa ceva??”

Alte comentarii au acuzat Hollywood-ul că încearcă să șocheze publicul prin subiecte controversate, deși filmul nu prezintă o relație incestuoasă între surori, ci o relație comună cu același bărbat. „De ce încearcă Hollywood-ul să normalizeze incestul?? E dezgustător!”, a scris altcineva pe social media.

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Foto: Instagram

Orlando Bloom a descris momentul în trei ca fiind unul „sincer”, explicând că personajele sunt motivate de dorințe firești, nu de senzaționalism. Iar Werner Herzog a spus că a ales să nu regizeze în detaliu scena de dragoste, lăsând actorilor libertatea de a construi autentic relația dintre personaje. „Există momente când un regizor trebuie să facă un pas înapoi”, a declarat cineastul, adăugând că rezultatul are „farmec și profunzime”.

„Bucking Fastard” marchează prima apariție împreună pe marele ecran a surorilor Rooney și Kate Mara. Ambele au povestit că experiența a fost una specială și că legătura lor reală a făcut mult mai ușoară interpretarea gemenelor.

Rooney Mara a spus că nu a râs niciodată atât de mult pe un platou de filmare, iar Kate Mara a descris dialogurile rostite simultan ca pe „o melodie”, cu un ritm aproape muzical. păcat, însă, că filmul are asemenea ecouri negative din cauza unei singure secvențe... delicate.

foto - Instagram

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