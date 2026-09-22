„Cine a aprobat așa ceva??” Scena intimă dintre Orlando Bloom și surorile Rooney și Kate Mara stârnește multe controverse!
Unul dintre cele mai aprinse subiecte de la Festivalul de Film de la Veneția a fost scena intimă din noul film „Bucking Fastard”, cu Orlando Bloom și surorile Rooney Mara și Kate Mara. Mulți spectatori au catalogat secvența drept „ciudată” și chiar „neetică”.
Filmul, regizat de celebrul cineast Werner Herzog, prezintă povestea a două surori extrem de apropiate, care vorbesc la unison, împărtășesc aceleași vise și... se îndrăgostesc de același bărbat. Orlando Bloom interpretează rolul iubitului comun, iar o scenă de sex în trei a devenit rapid subiect de dezbatere pe rețelele sociale.
Pe Reddit și X, numeroși utilizatori și-au exprimat dezgustul față de premisa filmului și de alegerea distribuției. „Este pur și simplu bizar!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a întrebat: „De ce s-a aprobat așa ceva??”
Alte comentarii au acuzat Hollywood-ul că încearcă să șocheze publicul prin subiecte controversate, deși filmul nu prezintă o relație incestuoasă între surori, ci o relație comună cu același bărbat. „De ce încearcă Hollywood-ul să normalizeze incestul?? E dezgustător!”, a scris altcineva pe social media.
Orlando Bloom a descris momentul în trei ca fiind unul „sincer”, explicând că personajele sunt motivate de dorințe firești, nu de senzaționalism. Iar Werner Herzog a spus că a ales să nu regizeze în detaliu scena de dragoste, lăsând actorilor libertatea de a construi autentic relația dintre personaje. „Există momente când un regizor trebuie să facă un pas înapoi”, a declarat cineastul, adăugând că rezultatul are „farmec și profunzime”.
„Bucking Fastard” marchează prima apariție împreună pe marele ecran a surorilor Rooney și Kate Mara. Ambele au povestit că experiența a fost una specială și că legătura lor reală a făcut mult mai ușoară interpretarea gemenelor.
Rooney Mara a spus că nu a râs niciodată atât de mult pe un platou de filmare, iar Kate Mara a descris dialogurile rostite simultan ca pe „o melodie”, cu un ritm aproape muzical. păcat, însă, că filmul are asemenea ecouri negative din cauza unei singure secvențe... delicate.
foto - Instagram