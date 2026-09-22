Care e legătura secretă dintre Andreea Marin și Thalía? „A fost creată special pentru cântăreața latino”

Andreea Marin (51 de ani) a făcut din nou dovada clasei și eleganței care au transformat-o, de-a lungul anilor, într-un reper al aparițiilor rafinate.

1/9 banner andreea marin jpg Foto: click.ro

Prezentă la Chișinău, la Gala umanitară „Frumusețe fără limite”, vedeta TV a atras toate privirile într-o spectaculoasă creație couture. Puțini știu însă că rochia ascunde o poveste aparte și o leagă pe Andreea Marin de celebra cântăreață latino Thalía!

Andreea Marin a fost oaspete de onoare la Gala umanitară „Frumusețe fără limite”, desfășurată la Chișinău, un eveniment cu o puternică încărcătură emoțională.

Cu această ocazie, vedeta și-a amintit cât de mult prețuiește viața și cât de important este să nu uităm cât de prețios este fiecare moment.

Pentru această seară specială, Andreea a ales o rochie spectaculoasă, într-o nuanță cappuccino metalizat, semnată de designerul român Roxana Ostroveanu, Casa Imroska.

Dincolo de apariția impecabilă, rochia are însă o poveste care trece granițele României. Modelul poartă numele „Thalia”, pentru că a fost creat inițial special pentru celebra artistă latino Thalía.

„Rochia Thalia poartă acest nume deoarece a fost creată special pentru cântăreața latino Thalia, dintr-o mătase metalizată roz fuchsia, culoarea ei preferată.

Piesa este o adevărată creație couture, remarcabilă prin cele două arcuri arhitecturale pe care le-am întrepătruns elegant pe umăr și pe talie. Vorbim despre o construcție rigidă, pe care am modelat-o manual, ceea ce a solicitat o măiestrie desăvârșită în arta confecționării și o tehnică riguroasă de susținere a taliei. Rezultatul final oferă o prezență de-a dreptul statuară”, ne-a mărturisit, special pentru Click!, Roxana Ostroveanu, designer Casa Imroska.

Andreea Marin, aceeași creație într-o spectaculoasă nuanță cappuccino

Dacă pentru Thalía rochia a fost imaginată într-un spectaculos roz fuchsia metalizat, Andreea Marin a purtat modelul într-o variantă cappuccino metalizat, care i-a pus în valoare trăsăturile și silueta.

Designerul mărturisește că nu este prima dată când o îmbracă pe Andreea Marin, însă apariția de la Chișinău a fost una cu totul specială.

„Această creație a fost alegerea Andreei Marin pentru Gala «Frumusețe fără limite». Deși nu este pentru prima dată când Andreea poartă piese semnate de mine, apariția ei ne-a lăsat pe toți fără cuvinte. Această declinare de cappuccino metalizat îi pune superb în valoare trăsăturile, iar silueta ei impecabilă a adus un plus de noblețe și strălucire întregului design. A fost, fără îndoială, o sinergie perfectă.

Nu este o misiune ușoară să îmbraci o personalitate de calibrul Andreei Marin, un reper de eleganță care strălucește pe marile scene și organizează evenimente majore cu mult înainte de apariția rețelelor sociale și ale cărei apariții sunt urmărite cu admirație de o țară întreagă. Tocmai de aceea, satisfacția este uriașă atunci când identifici piesa ideală.

Oricum, Andreea pare să fi descoperit elixirul tinereții: de fiecare dată când o vedem, arată din ce în ce mai bine, iar frumusețea ei și forma fizică excepțională ne-au pus rochia într-o lumină magnifică.

Pentru mine, Andreea rămâne o sursă inepuizabilă de inspirație, o apariție cameleonică care mă provoacă mereu să creez piese deosebite, autentice, elegante, rafinate, piese care se potrivesc perfect personalității ei. Este o plăcere să ai o astfel de muză sensibilă, feminină și, totuși, plină de determinare”, ne-a mărturisit special pentru Click! Roxana Ostroveanu, designer Casa Imroska.

Andreea Marin, apariție de clasă la Chișinău

Și alegerea nu putea fi mai potrivită. Andreea Marin a dat încă o dată dovadă de clasă și eleganță, vedeta și prezentatoarea TV fiind una dintre acele prezențe rafinate care nu pot trece neobservate.

De data aceasta, însă, apariția ei a venit și cu o poveste surprinzătoare: o creație românească a făcut legătura, prin modă, între Andreea Marin și una dintre cele mai cunoscute artiste de talie latino, Thalía.

Două vedete, două interpretări diferite ale aceleiași rochii și un numitor comun: o creație couture semnată de un designer român.