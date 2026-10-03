Un bar s-a prăbușit peste clienți în Spania. Zeci de oameni, prinși sub dărâmături

O dimineață marcată de panică și distrugeri masive în nordul Spaniei, unde o clădire în care funcționa un local public s-a prăbușit neașteptat peste persoanele aflate în interior.

Un bar s-a prăbușit peste clienți Foto: X

În urma dezastrului, zeci de oameni au rămas prinși sub ruine, declanșând o amplă operațiune de salvare din partea serviciilor de urgență.

Prăbușire în lanț a structurii: podeaua a cedat prima, urmată de tavan

Dezastrul a avut loc în jurul orei locale 5:25, în localitatea San Vicente de la Sonsierra, un punct turistic renumit din provincia La Rioja. Conform datelor comunicate de forțele de intervenție, în momentul colapsului în interiorul barului se aflau între 25 și 30 de persoane, scrie Reuters, potrvit Mediafax.

Potrivit mărturiilor oferite salvatorilor de către supraviețuitori, incidentul a debutat prin cedarea bruscă a podelei localului, mișcare urmată la scurt timp de surparea violentă a tavanului întregii construcții. Resturile masive de zidărie și grinzi au acoperit clienții aflați în incintă.

Echipajele de pompieri și geniști au demarat căutări contracronometru printre moloz pentru a identifica și extrage persoanele blocate.

Serviciile medicale au preluat de la fața locului 11 persoane rănite, pe care le-au transportat de urgență la unitățile spitalicești din regiune, medicii nefăcând încă publice date despre starea lor clinică.

Ancheta autorităților spaniole privind normele de siguranță și structura clădirii

Poliția spaniolă a demarat imediat o anchetă penală pentru a clarifica circumstanțele exacte care au dus la cedarea structurii de rezistență.

Anchetatorii verifică starea tehnică a imobilului, istoricul renovărilor și conformitatea clădirii cu reglementările de siguranță în vigoare.

Până în prezent, autoritățile nu au formulat o concluzie oficială dacă dezastrul a fost declanșat de un viciu de structură sau de factori externi, în timp ce salvatorii au continuat verificarea ruinelor pentru a exclude prezența altor victime neidentificate.