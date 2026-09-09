Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”

Codin Maticiuc a publicat un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a băiatului său vitreg, fiul soției sale dintr-o relație anterioară. Adolescentul a împlinit 16 ani și locuiește cu familia lui Codin Maticiuc de la 8 ani.

Mesaj pentru fiul vitreg al lui Codin Maticiuc Foto: instagram

Ce i-a transmis Codin Maticiuc fiului său vitreg

Maticiuc povestește în postarea sa de pe Instagram că l-a cunoscut pe băiat la vârsta de trei ani, iar cinci ani mai târziu s-au mutat împreună. De atunci, au călătorit pe patru continente, au schimbat trei școli și au strâns sute de kilometri de plimbări făcute doar în doi. Au văzut zeci de filme împreună, de la „La Vita e Bella” la „Scarface” și au împărțit experiențe care, spune el, i-au legat definitiv.

Cei doi au închiriat o mașină și au făcut turul Floridei, au petrecut nopți întregi urmărind filmele lui Christopher Nolan în Maldive, în căsuța lor de vacanță, și au mers împreună pe stadioane legendare: în Ghencea, ca steliști, dar și pe Camp Nou, pentru a vedea FC Barcelona.

Codin își amintește și momentele „de primă dată”: prima ieșire într-un club, primele cărți bune, prima noapte la hotelul W din Miami, la etajul 18, cu vedere spre Setai. Au încercat toate atracțiile din parcurile de distracții în care au ajuns, au mâncat în fiecare restaurant Zuma din lume, au dormit împreună pe bărci, în case închiriate și în hoteluri, iar băiatul l-a „jucat” pe Codin în toate filmele lui.

„Azi e ziua lui, a băiatului meu. L-am cunoscut la 3 ani și ne-am mutat împreună când a împlinit 8. L-am plimbat pe 4 continente (și vreo trei școli, recunosc). Avem câteva sute de kilometri de plimbare făcute doar în doi, zeci de filme de la La Vita e Bella până la Scarface trecând prin Born on the fourth of July.

Am închiriat o mașină și am făcut turul Floridei doar noi doi și ne-am uitat la filmele lui Nolan nopțile în căsuța noastră din Maldive. Suntem amândoi steliști și am fost și în Ghencea dar și pe Camp Nou pentru Barça. Prima dată într-un club dar și primele cărți bune tot cu mine. Prima dată la W în Miami la etajul 18 cu vedere spre Setai.

Ne-am dat în toate draciile din parcurile de distracție de peste tot pe unde am fost, am mâncat în fiecare Zuma din lume, am dormit împreună pe bărci, case închiriate și hoteluri și m-a jucat pe mine în toate filmele mele. Azi e ziua băiatului meu. Face 16 ani. Nu e fiul meu biologic dar băiatul meu tot e. Că oricum altul n-am”, a declarat Codin Maticiuc pe pagina sa de Instagram.

Relația dintre cei doi, construită în timp, este una pe care actorul o descrie ca fiind profundă, autentică și plină de momente care i-au transformat pe amândoi. Pentru el, băiatul este „al lui”, indiferent de legătura biologică.

Cum a devenit Codin Maticiuc tată pentru băiatul Anei Pandeli din altă căsătorie

Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au cunoscut la o prezentare de modă organizată de o prietenă comună, la scurt timp după divorțul Anei. Deși Codin recunoaște că timp de doi ani Ana nu i-a acordat atenție, legătura lor s-a consolidat treptat, iar în 2021 au apărut pentru prima dată împreună la Gala Premiilor Gopo.

Pentru Maticiuc, cel mai dificil pas nu a fost mutarea alături de Ana, ci impactul pe care această schimbare l-ar fi putut avea asupra băiatului ei, Mario Dan. Cu timpul, cei doi s-au apropiat atât de mult încât băiatul a ajuns să îi spună „tată”, iar Codin îl consideră propriul fiu.

„Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu”, a povestit Maticiuc într-un podcast realizat de Cătălin Măruță. Actorul a explicat că existența lui Dan a avut un rol decisiv în modul în care a privit relația cu Ana: „Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei”.

Decizia de a-și întemeia o familie a venit odată cu vestea că Ana era însărcinată cu Smaranda, prima lor fetiță. Ulterior, în familie a venit și Ilinca, a doua lor fată. În tot acest timp, Codin a continuat să fie o prezență constantă în viața lui Dan, pe care îl iubește ca pe propriul copil. „Da, nu este băiatul meu biologic. Eu am două fete, iar singurul băiat pe care l-am avut și pe care cred că îl voi avea este el”, a mărturisit actorul.

Codin a povestit că, în momentul în care Ana a rămas însărcinată a doua oară și s-au mutat împreună, a decis să îi trimită un mesaj lui Mihai Munteanu, fostul soț al Anei.

„Salut! Codin sunt. De ieri, băiatul tău locuiește la mine, pe șoseaua… Orice ai nevoie, dacă nu te descurci cu Ana, te rog să-mi scrii și îți voi sta la dispoziție. Te așteptăm și la noi oricând”, i-a transmis acesta, potrivit Libertatea pentru femei.