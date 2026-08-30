Anunțul surpriză făcut de Codin Maticiuc și Florian Munteanu pe scena de la Nibiru: „O să dăm șansa și unui talent de aici să se afirme”

Codin Maticiuc se alătură echipei de producție la un nou film produs de Florian Munteanu și Eduard Irimia, alături de casa de producție de la Hollywood. Cei doi au făcut anunțul, sâmbătă seară, pe scena de la Nibiru! Publicul a fost în delir la apariția lui Big Nasty!

Codin Maticiuc, Selly, Florian Munteanu și Eduard Irimia Foto: Click!

Codin Maticiuc a făcut un anunț surpriză, sâmbătă seară, la Nibiru că intenționează să se alăture echipei de producție la un film produs de Florian Munteanu și Eduard Irimia, actor român cunoscut pe plan internațional pentru rolurile sale din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”.

Actorul a fost prezent pe litoralul românesc, în acest week-end, înainte de a pleca direct la Veneția, unde va participa la o serie de evenimente importante organizate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Click! v-a relatat pe larg și în exclusivitate toate detaliile vizitei actorului în România!

Actorul de talie internațională Florian Munteanu a revenit după aproximativ nouă ani în România, fiind tratat ca un VIP. Vineri la prânz, actorul a fost dus la Constanța cu elicopterul. După zborul cu elicopterul, actorul a mers în vizită la Academia lui Gică Hagi. Acesta a primit și un tricou inscripționat cu numele și a dat lovitura de deschidere la meciul de duminică din campionat al echipei Farul Constanța.



Florian Munteanu și Gheorghe Hagi Foto: Click!

Apoi, actorul a mers la hotelul din Mamaia, unde s-a întâlnit cu Gică Hagi și cu fiica acestuia, Kira Hagi.

„Vizita aceasta în România a fost un moment nostalgic. Eu împreună cu părinții mei veneam des aici la mare, în trecut. Dar nu am mai fost de mult, cred că ultima dată am fost aici acum 8 ani. Sunt foarte bucuros ca am revenit acum.

Eu sunt fan fotbal, fan Hagi, normal. Și sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Academia Hagi pentru prima dată. M-am și întâlnit cu el, cu fiica lui, cu juniorii echipei. Hagi este un idol de-al meu!

Florian Munteanu și Kira Hagi Foto: Click!

Cred că un film despre viața lui Hagi ar avea șanse să se bată la Oscar, dacă-l faci însă într-un anumit stil. Am vorbit despre asta cu el și cu fiica lui când ne-am întâlnit aici, la Mamaia. Fiica lui e și ea actriță.

Am jucat și eu fotbal când eram mic, îmi plăcea să joc ca atacant. Tatăl meu era fan Dorinel Munteanu, care deține recordul pentru cele mai mult selecții în echipa națională. Eu, fiindcă m-am născut în München, echipa mea de suflet a fost tot timpul Bayern München.

Am zis mereu că sunt mândru că sunt român, deși eu m-am născut în Germania și am trăit toată viața mea în Germania, fiindcă părinții mei au plecat din țară în anii 80. Dar, eu tot timpul am zis că mă simt român.

Cu Dolph Lundgren mă înțeleg super. Am o relație extraordinară cu el, mai ales că e foarte modest, nici nu-ți vine să crezi atunci când vorbești cu el că e un superstar. E un om foarte normal, foarte modest. Pe săptămână, măcar o dată vorbim.

Am jucat recent într-un film, se cheamă Painter. E un thriller cu Walton Goggins și care apare la sfârșitul anului”, ne-a spus Florian Munteanu.

Florian Munteanu și Codin Maticiuc, anunț bombă pe scena de la Nibiru

Sâmbătă seară, el a fost prezent la Nibiru, unde a avut o apariție în deschiderea recitalului rapper-ului Fat Joe, pe scena principală. Big Nasty a fost prezentat de Codin Maticiuc, cel care va fi unul dintre producătorii filmului, alături de promoterul Eduard Irimia.

Oana și Eduard Irimia, alături de Florian Munteanu și Codin Maticiuc Foto: Click!

Codin Maticiuc a fost provocat să se alăture echipei de producție la noul film produs de Florian Munteanu și Eduard Irimia, alături de casa de producție de la Hollywood și Abis Studio România.

După anunț, Codin și Big Nasty s-au întâlnit și s-au pozat cu fanii din România și au acordat autografe. Selly a venit și el la Arena VIP să-l felicite pe Florian Munteanu și să-l cunoască.

„Împreună cu Edi Irimia, vrem să aducem Hollywood aici în România. Există un film pentru care eu am scris scenariul și pe care intenționez să-l fac aici în București. Vreau să dau ceva înapoi poporului român. Poate și să găsim pe cineva din România, un actor talentat, care poate să fie următorul star. Vom filma în România în luna martie”, a mai spus acesta, pentru Click!

Foto: Click!

Eduard Irimia: „Vom promova și branduri românești”

„Am hotărât cu Florian să facem această campanie în care brand-uri românești sau companii care vor să apară la nivel internațional au șansa prin acest film să-și expună brand-urile, produsele. Scopul meu ca român este să promovez și brand-uri românești prin această producție care se întâmplă în România”, a spus Eduard Irimia, pentru Click!

Mihai de la Dey Security a fost bodygurd-ul lui Florian Munteanu Foto: Click!

La Nibiru, Florian a creat isterie! Fanii au alergat extaziați după el de la o scenă la alta şi chiar jandarmii au vrut să se pozeze cu el, pentru a avea amintire.



Foto: Click!

Întâlniri cu tinerii campioni la box

La malul mării, actorul a avut parte și de întâlniri și chiar un antrenament pe iarbă cu doi tineri campioni: Dulhac Dominick (13 ani), campion mondial U15 WFC și Oghinciuc Richard(13 ani), multiplu campion mondial, european, balcanic și național la mma, kik box și box, cărora le-a arătat câteva din calitățile de boxer cu care a impresionat în filme.

Duminică, la ora 16, actorul va da lovitura de începere la meciul de campionat dintre Farul Constanța şi Botoşani, în uralele publicului.

Imediat după vizita în România, Florian Munteanu va pleca direct la Veneția, în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume.