 Florian Munteanu, întâlnire de taină cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira, la Mamaia. Ce pun la cale aceștia?
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VideoFlorian Munteanu, întâlnire de taină cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira, la Mamaia. Ce pun la cale aceștia?

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Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, a revenit în România după aproape nouă ani. Cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolurile sale din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, actorul este prezent pe litoralul românesc, în acest week-end, înainte de a pleca direct la Veneția, unde va participa la o serie de evenimente importante organizate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. S-a întâlnit cu Gică Hagi și fiica lui, Kira, la hotelul acestora din stațiunea Mamaia. 

Actorul Florian Munteanu s-a întâlnit cu Gică Hagi și fiica lui, Kira, la hotelul acestora din stațiunea Mamaia.
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Actorul Florian Munteanu s-a întâlnit cu Gică Hagi și fiica lui, Kira, la hotelul acestora din stațiunea Mamaia. Foto: Click!

Vineri dimineață, a început vizita actorului Florian Munteanu la malul mării, unde va sta până duminică la prânz. Actorul a fost tratat ca un VIP la reîntoarcerea lui în țară, fiind dus la Constanța cu elicopterul

În drumul lui spre mare, Florian a fost însoțit de Oana Irimia, soția promoterului Eduard Irimia, cel care l-a adus pe cunoscutul actor în țară. 

După zborul cu elicopterul, actorul care este cazat la un hotel de fițe din Olimp, a mers în vizită la Academia lui Gheorghe Hagi, unde s-a întâlnit cu juniorii clubului de fotbal Farul Constanța. Actorul a primit și un tricou cu numele său și a promis să dea lovitura de deschidere la meciul de duminică din campionat al echipei Farul Constanța. 

Apoi, actorul a mers împreună cu Oana și Eduard Irimia la hotelul Iaki din Mamaia, unde s-a întâlnit cu Gică Hagi și cu fiica acestuia, Kira Hagi. 

La conferința de presă de la clubul Farul Constanța, actorul și-a exprimat dorința de a face un film având ca subiect viața lui Gică Hagi, un film în care să joace și Kira, fiica fostului mare fotbalist, care este actriță.

Sâmbătă seară, actorul va fi prezent la Nibiru, unde va avea o apariție în deschiderea recitalului Fat Joe, la ora 23.30, după care se va întâlni cu zecile de mii de fani din România și va acorda autografe. 

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Foto: Click!

Din România la Hollywood! 

Parcursul lui Florian Munteanu (35 de ani) reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni internaționale ale unui actor român din ultimii ani.

Florian a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul Viktor Drago din „Creed II”, producție în care a jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren. Interpretarea sa i-a adus rapid notorietate internațională și i-a deschis acestuia drumul către noi producții importante de la Hollywood.

A revenit în rolul Viktor Drago în „Creed III”, iar cariera sa a continuat în universul Marvel, unde l-a interpretat pe Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Au urmat și alte proiecte internaționale importante, printre care „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, el consolidându-și astfel poziția în industria internațională de film și devenind unul dintre cei mai vizibili actori români ai generației sale.

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