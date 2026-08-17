 România, gata de Liga Națiunilor. Ce crede selecționerul Hagi că lipsește
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România, gata de Liga Națiunilor. Ce crede selecționerul Hagi că lipsește

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Echipa națională a României se pregătește pentru startul în noul sezon de Liga Naţiunilor, acolo unde „tricolorii” își vor măsura forțele în Grupa a IV-a cu Bosnia-Herţegovina, Polonia şi Suedia. Competiţia va debuta toamnă, iar selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) își va începe parcursul pe 25 septembrie. 

Gheorghe Hagi, încrezător în forțele României (FOTO: Sportpictures)
Gheorghe Hagi, încrezător în forțele României (FOTO: Sportpictures)

Într-o conferință de presă susținută luni, Hagi Sr. a punctat că misiunea echipei sale de fotbal este de a câștiga grupa de Liga Națiunilor: „Obiectivul numărul unu este acela de a câştiga grupa, fiecare meci să-l câştigăm. Întâlnim echipe foarte bune, dar şi noi trebuie să fim aşa, dacă vrem să avem pretenţii. Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelez cu antrenorii care au semnat mai nou şi sunt foarte buni. Trebuie să pregătim foarte bine”. În discursul său, selecționerul a inclus și ce crede că îi lipsește României, în acest moment: „Eu am adus în vestiar sentimentul de a încerca să devii cel mai bun, să dai tot ce poţi, să-ţi placă să câştigi. Singurul lucru la care vreau să construiesc e mentalitatea de învingător. Asta ne lipseşte. Un jucător trebuie să fie convins de ce face şi să aibă curaj. Jucătorii trebuie să fie convinşi, să aibă curaj, să lupte”.

„Singurul lucru care aduce fericirea sunt victoriile”

Printre lucrurile concrete unde este loc de îmbunătățiri, Hagi a remarcat: „Trebuie să lucrăm e la posesie, la atacul poziţional. (...) Terenul şi meciul îţi dă nişte răspunsuri foarte clare. (...) Dar iar spun, trebuie să avem o mentalitate de campioni. Când spun asta, un jucător trebuie să fie convins de ce face şi să aibă curaj. Prima investiţie e în jucători care sunt convinşi, cred şi au curaj. Trebuie să lupte, e sport de contact”. Totodată, Hagi pune accentul pe plăcerea de a câștiga: „Mentalitate înseamnă şi să fim pozitivi, să împărţim totul împreună. Nu contează cel care greşeşte, contează cel care ia mingea şi cât de repede o ia. Suntem toţi împreună. Sper să mă înţeleagă băieţii şi să îi facem să fie mai buni. Iar ultimul lucru e spiritul. Sufletul pe care îl ai. Trebuie să ai spirit, să ai plăcere să câştigi. Singurul lucru care aduce fericirea sunt victoriile”.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

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