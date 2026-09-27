 Bosnia-Herțegovina, peste tricolori. Cel mai valoros român nu prinde Top3
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Bosnia-Herțegovina, peste tricolori. Cel mai valoros român nu prinde Top3

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La doar câteva zile după debutul în Liga Națiunilor, acolo unde România a avut un „duș rece” în Suedia, țara noastră se pregătește de cea de-a doua partidă. „Tricolorii” lui Gheorghe Hagi (61 de ani) vor primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, luni, de la 21.45, într-un meci care se va disputa fără spectatori. 

Andrei Rațiu, cel mai bine cotat „tricolor”
Andrei Rațiu, cel mai bine cotat „tricolor” Foto: Sportpictures

Oaspeții abordează duelul din postura de favoriți, raportat la valoarea lotului, având o superioritate de 30,7 milioane de euro. Dacă „tricolorii” însumează 123,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Bosnia și Herțegovina atinge 154,2 de milioane de euro. 
Pe deoparte, la prima reprezentativă a țării noastre se remarcă liderul Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul din La Liga, legitimat la Rayo Vallecano, fiind cotat la 18 milioane de euro, urmat de un alt fundaș, Radu Drăgușin (24 de ani), împrumutat în Serie A, la ACF Fiorentina și aproximat la 16 milioane de euro și, nu în ultimul rând, atacantul Dennis Man (28 de ani), din fotbalul olandez, angrenat la PSV Eindhoven, evaluat la 12 milioane de euro. 
În paralel, la oaspeți, cel mai valoros este un fundaș din Premier League, Tarik Muharemović (23 de ani), de la Leeds FC, de 35 de milioane de euro, urmat de atacantul Kerim Alajbegović (19 ani), din Serie A, legitimat la Juventus Torino, cotat la 32 de milioane de euro și, în cele din urmă, un alt atacant, Ermedin Demirović (28 de ani), care joacă în fotbalul german, la VfB Stuttgart, aproximat la 22 de milioane de euro. 
România are o perioadă intensă, programul său prevăzând nu mai puțin de patru meciuri în 10 zile, în Liga Națiunilor.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;
2. Polonia: 1p;
3. Bosnia și Herțegovina: 1p;
4. România: 0p.

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