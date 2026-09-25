Spaimă uriașă pentru Simone Biles! Trei hoți mascați i-au atacat proprietatea și i-au furat mașina din garaj

Cea mai titrată gimnastă a lumii, Simone Biles, a povestit pe rețelele sociale spaima prin care a trecut după ce trei indivizi mascați i-au spart casa și i-au furat un Porsche GTS.

Simone Biles a fost atacată de hoți Foto: arhivă/instagram

Întâmplarea șocantă a determinat-o pe campioană și pe partenerul său de viață, jucătorul din NFL Jonathan Owens, să își reconfigureze complet măsurile de securitate, luând decizia imediată de a-și aduce în familie un câine de pază din rasa Dobermann Pinscher pentru a se simți din nou protejați.

Simone Biles: „Lucrurile care mi se întâmplă sunt nebune”: bolid recuperat, dar înlocuit rapid

Episodul a fost povestit chiar de gimnasta în vârstă de 29 de ani într-un clip publicat pe platforma TikTok, în timp ce se pregătea să meargă la reprezentanța auto: „Pregătiți-vă, merg să-mi iau noua mașină”.

Biles a explicat că incidentul s-a petrecut în ultimele luni de ședere în Chicago, mărturisind cu o doză de autoironie: „Simt că trebuie să particip la un reality show. Lucrurile care mi se întâmplă sunt de-a dreptul nebune”.

Deși forțele de ordine din Chicago nu au putut furniza un raport oficial detaliat pentru rețeaua NBC, sportiva a precizat că automobilul furat fusese localizat și recuperat.

Cu toate acestea, ea și soțul ei, legitimat la Indianapolis Colts, au preferat să nu mai păstreze mașina violată de infractori și au optat pentru achiziția unui nou vehicul:

„Când au pornit-o, am fost cucerită imediat”.

Val de spargeri la adresa marilor vedete din sportul american

Cazul sportivei nu este unul izolat, ci se înscrie într-un tipar alarmant de spargeri țintite care au lovit comunitatea sportivă de peste ocean în ultimii ani. În toamna anului 2024, starurile din fotbalul american Patrick Mahomes și Travis Kelce de la Kansas City Chiefs au fost călcate de hoți, iar în 2025 vilele baschetbaliștilor Sabrina Ionescu și Karl-Anthony Towns din New York au fost vandalizate în mod similar.

Anul acesta, locuința fotbalistului Shedeur Sanders a fost jefuită de o bandă de patru indivizi chiar în timpul unei partide oficiale.

Pentru Simone Biles, incidentul vine la scurt timp după o altă cumpănă majoră. În iunie 2026, atleta își îngrijorase profund comunitatea după ce mărturisise pe internet că a fost la un pas de a-și pierde viața: „Nu obișnuiesc să împărtășesc astfel de lucruri, pentru că apreciez intimitatea în aceste vremuri, dar să fiu aproape de moarte nu era pe lista mea de așteptări săptămâna aceasta”.