Soția lui Michael Schumacher, dezvăluiri despre relația sa cu fostul pilot de F1. „Mama mea era complet împotrivă”

Corinna Schumacher, soția fostului campion mondial de Formula 1, a dat câteva detalii despre momentele de la începutul relației lor. Aceasta a vorbit și despre accidentul de schi al soțului ei, de acum aproape 13 ani.

Michael și soția sa, Corinna Schumacher. Foto: X

Soția lui Michael Schumacher a făcut mai multe mărturisiri în noul documentar de pe Netflix intitulat „Schumacher '94: Nașterea unei legende”. În cadrul documentarului se arată momentul emblematic din 1994, când Michael a câștigat primul dintre cele șapte Campionate Mondiale cu Benetton.

Corinna Schumacher, despre relația cu legendarul pilot de curse de Formula 1

De asemenea, documentarul prezintă și o perspectivă a vieții Corinnei Schumacher, de la povestea ei de dragoste cu pilotul de Formula 1, de la începutul anilor 1990, până la lupta pe care a dus-o de la accidentul lui de schi din 29 decembrie 2013, scrie Daily Mail.

Corinna, în vârstă de 57 de ani, rămâne principala îngrijitoare a lui Michael, susținută de o echipă de asistente medicale și terapeuți care oferă îngrijire non-stop. Aceasta i-a protejat în permanență viața privată a soțului ei pe tot parcursul recuperării. Corinna a spus că mama ei nu era de acord cu relația ei.

„Mama mea era complet împotrivă. Michael era mereu la pista de karting. Mama spunea mereu: «Uitați-vă la Schumacher! Are o pistă de karting acasă, dă afară pe oricine greșește, iar acum dă afară și oameni!» Mama spunea: «Schumacher, Schumacher.»”, a mărturisit Corinna.

În același timp, soția pilotului și-a amintit și o întâmplare amuzantă din acea perioadă. Michael primea în mod repetat lenjerie intimă prin poștă din partea unei admiratoare pe nume Jutta.

Michael Schumacher nu mai este imobilizat

Publicația menționată a scris la începutul acestui an despre faptul că Michael Schumacher nu ar mai fi imobilizat la pat. Apropiații pilotului susțin că acesta stă într-un scaun cu rotile. Acesta își petrece majoritatea timpului în proprietatea sa de 30 de milioane de lire sterline din Mallorca și prin reședința sa de 50 de milioane de lire sterline din Gland, pe malurile lacului Geneva.

Intimitatea lui Schumacher este considerată primordială. Încă de la leziunile cerebrale pe care le-a suferit după ce s-a prăbușit de stânci în apropierea stațiunii Méribel din Alpii francezi, el a fost ținut departe de ochii publicului.

De-a lungul timpului s-a speculat că Schumacher este într-o pseudo-comă, o afecțiune în care pacienții sunt conștienți, dar incapabili să reacționeze altfel decât clipind.