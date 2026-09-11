 Scene de violență într-un magazin din Capitală. Două angajate au fost bătute de un adolescent de 15 ani prins la furat
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Scene de violență într-un magazin din Capitală. Două angajate au fost bătute de un adolescent de 15 ani prins la furat

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Un adolescent de 15 ani din București a fost plasat în arest la domiciliu după ce a agresat două vânzătoare care l-au surprins în timp ce încerca să fure marfă dintr-un depozit de magazin. Băiatul le-a lovit în mod repetat pe femei și le-a amenințat cu moartea pentru a scăpa.

Un băiat de 15 ani a bătut două femei
Un băiat de 15 ani a bătut două femei Foto: Pexels

 Două femei care își făceau datoria la locul de muncă au trăit clipe de coșmar după ce au încercat să oprească un minor prins în flagrant în depozitul unității. Adolescentul, în vârstă de doar 15 ani, a reacționat brutal pentru a-și asigura scăparea, lovindu-și victimele fără milă în fața clienților și fugind de la locul faptei sub amenințări repetate.

Angajate de 22 și 52 de ani, lovite fără milă de un adolescent 

Incidentul a avut loc în seara zilei de luni, 7 septembrie, în jurul orei 21:00. Profitând de neatenția personalului, băiatul a pătruns fraudulos în zona destinată depozitării mărfurilor, căutând bunuri de valoare pe care să le sustragă. În momentul în care una dintre vânzătoare l-a descoperit, tânărul s-a dezlănțuit asupra celor două angajate, în vârstă de 22, respectiv 52 de ani.

Conform anchetatorilor de la Poliția Capitalei, minorul le-a aplicat femeilor multiple lovituri pentru a putea fugi din perimetru. După agresiunea fizică, acesta a părăsit magazinul continuând să lanseze amenințări directe cu violențe grave, provocând panică printre martorii aflați în magazin la acea oră.

„În sarcina celui în cauză s-a reţinut că, la data de 7 septembrie 2026, în jurul orei 21:00, acesta ar fi pătruns în incinta magazinului, împrejurare în care, profitând de neatenţia celor două femei, în vârstă de 22, respectiv 52 de ani, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi intrat în zona de depozitare a mărfii, cu intenţia de a sustrage bunuri. În momentul în care minorul a fost surprins de una dintre angajate, pentru a-şi asigura scăparea, acesta le-ar fi agresat fizic pe cele două femei, lovindu-le în repetate rânduri. Ulterior, tânărul ar fi părăsit incinta magazinului, ameninţându-le verbal cu acte de violenţă", arată Poliţia Capitalei, potrivit Agerpres.

Identificat de polițiști și trimis în arest la domiciliu

Sesizarea a ajuns la Secția 8 Poliție prin apel la numărul unic 112, declanșând verificări urgente. Cu sprijinul agenților din cadrul Secției 11, suspectul a fost localizat și adus joi la audieri. Pe baza probelor adunate la dosar, adolescentul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Ulterior, magistrații au decis plasarea minorului sub măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, acuzațiile oficiale vizând săvârșirea infracțiunilor de tentativă la tâlhărie calificată și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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