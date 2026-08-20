Primul atac al unui avion românesc împotriva unui ambarcațiuni străine în Marea Neagră, în ultimii 50 de ani

Bătălie navală sau exces de prudență? Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a distrus joi dimineață o dronă maritimă de mici dimensiuni aflată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha. Incidentul a avut loc la aproximativ 80 mile marine est de Constanța.

Cum a fost descoperită drona inamică

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială. Aceasta a sesizat Garda de Coastă care la rândul ei a dat alarma la Ministerul Apărării.

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.(...) Drona era încărcată cu explozibil” a scris inițial pe contul său de Facebook ministrul Apărării, Radu Miruță.

El a revenit ulterior și a scos cuvântul explozibil din postare. Despre proveniența dronei maritime, Miruță a spus că „am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”. Amănunte despre intervenție a oferit și șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad.

„Gândiţi-vă că de la portul în care navele Gărzii de Coastă, când am activat primul eşalon de intervenţie, până la zona respectivă, timpul necesar este de patru ore, patru ore jumătate. Văzând acest lucru şi având necesitatea de intervenţie cât mai rapidă, pentru că se întâmpla ca curenţii marini să aducă USV-ul respectiv în proximitatea navelor care lucrau pentru instalarea conductelor de gaz în perimetrul Neptun, am luat decizia să intervenim şi cu forţele aeriene.

Forţele aeriene, dacă mă refer exclusiv numai la această capabilitate, au fost în măsură ca în 20 de minute să fie în perimetru. S-a asigurat zona, au făcut identificarea vizuală şi au tras de trei ori în acel vehicul de suprafaţă şi într-un final au reuşit să scufunde", a precizat cel mai important general român citat de news.ro.

Altă dronă maritimă descoperită ulterior

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, care se deplasa spre locul în care a fost văzută drona maritimă a făcut o descoperire șocantă. O altă ambarcațiune de același tip, plutea în derivă în zonă. Scafandrii militari specializați în dezamorsarea explozibililor sau obiectelor periculoase au trecut la neutralizarea ambarcațiunii intrate în zona economică exclusivă a României.

În ultimul timp, Marea Neagră a devenit câmp de luptă pentru armatele Rusiei și Ucrainei, care își atacă reciproc navele și nu de puține ori, dronele maritime sau aeriene ajung să afecteze România.