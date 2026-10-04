 Ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a combate criza natalității
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Ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a combate criza natalității

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Pe fondul scăderii natalității, tot mai mulți tineri japonezi renunță la aplicațiile de dating și apelează la agenții matrimoniale. Sătui de „ghosting”, profiluri false și întâlniri fără rezultat, aceștia plătesc pentru consiliere personalizată și ajutor în găsirea unui partener.

Japonia caută soluții pentru criza natalității
Japonia caută soluții pentru criza natalității Foto: pexels.com

Pentru că în Japonia nașterea copiilor este strâns corelată cultural și legal cu instituția căsătoriei, revigorarea acestor servicii a devenit un pilon indirect în efortul statului de a combate îmbătrânirea populației.

Petitori profesioniști: coaching intensiv, reguli stricte și „munca lui Cupidon”

În centrul acestei industrii se situează gigantul IBJ, o companie cotată la bursa din Tokyo cu venituri anuale de peste 130 de milioane de dolari, care intermediază în prezent aproximativ una din 25 de căsătorii încheiate pe teritoriul nipon, scrie The New York Times..

Rețeaua promite să conducă membrii de la prima întrevedere la cererea în căsătorie în termen de doar trei luni, printr-un pachet complet de servicii ce include pregătire vestimentară, simulări de conversație, organizare de nunți și consiliere financiară.

„Oferim genul de sprijin pe care numai oamenii îl pot oferi, ca să-i ajutăm pe oameni să se căsătorească cât mai repede”, a declarat Shigeru Ishizaka, directorul general al IBJ.

Membrii plătesc un abonament de 30–100 de dolari lunar, o taxă de înscriere de până la 1.300 de dolari și o taxă similară de succes la logodnă, fiind penalizați cu încă 1.300 de dolari dacă încalcă clauzele contractuale privind abstinența sau conviețuirea înainte de nuntă.

Junko Yamada, lector la Universitatea Tokai, explică faptul că tinerii caută eficiență absolută și confort psihologic: filtrele umane elimină persoanele neserioase și reduc anxietatea socială din jurul curtării.

Între afacerea modernă și vocația tradițională

Modelul corporatist nu este însă lipsit de contestatari. Pețitorii independenți de modă veche, precum Ikuko Kato, o veterană care revendică unirea a peste 1.300 de cupluri în 44 de ani de activitate, acuză companiile mari că monetizează cinic sentimentele și impun termene artificiale, lipsite de căldura implicării de odinioară.

Cu toate acestea, cifrele par să valideze strategia comercială a directorului general Shigeru Ishizaka, veniturile companiei crescând substanțial pe fondul nevoii acute de stabilitate familială.

Conform datelor comunicate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în primele șase luni din 2026 nașterile din Japonia au înregistrat un avans de 0,8%, marcând prima creștere consemnată pentru această perioadă din ultimii 11 ani, un indicator pozitiv venit după doi ani consecutivi de relansare a căsătoriilor.

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