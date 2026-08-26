 Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de un minor, într-un parc din Galați. Victima încerca să ajute un copil tachinat de agresor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de un minor, într-un parc din Galați. Victima încerca să ajute un copil tachinat de agresor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un incident violent a avut loc aseară într-un parc din Galați, unde un bărbat de 23 de ani a fost înjunghiat de un adolescent de 15 ani, după ce ar fi intervenit să apere un copil tachinat de un grup de tineri.

Un tânăr a fost înjunghiat în Galați
Un tânăr a fost înjunghiat în Galați Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Potrivit martorilor, un grup de aproximativ zece adolescenți ar fi început să se certe și să devină agresivi cu un alt băiat aflat în parc. Bărbatul de 23 de ani, aflat acolo împreună cu soția, ar fi încercat să intervină pentru a-l proteja pe minorul agresat.

Soția victimei a povestit că, în acel moment, mai mulți dintre adolescenți s-au întors împotriva soțului ei, l-au aruncat la pământ și au început să-l lovească. Unul dintre ei, un băiat de doar 15 ani, ar fi scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori, potrivit Monitorul de Galați.

Tânărul de 23 de ani, transportat la spital

Victima a suferit mai multe plăgi în urma atacului, iar una dintre lovituri i-ar fi perforat plămânul. A primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital pentru tratament de specialitate. Medicii spun că starea lui este stabilă, însă recuperarea va fi de durată.

Adolescentul de 15 ani urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, iar instanța va decide dacă va dispune această măsură sau dacă va opta pentru o altă formă de control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, în cursul zilei de miercuri minorul va fi dus mai întâi în fața procurorului de caz, care va analiza probele și circumstanțele agresiunii. Ulterior, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, unde se va decide dacă adolescentul va fi arestat preventiv sau dacă se impune o altă măsură, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

Procedura este una standard în astfel de situații, iar magistrații vor ține cont de gravitatea faptelor, de vârsta agresorului și de riscul ca acesta să comită alte acte de violență. Ancheta continuă sub supravegherea procurorului, pentru stabilirea exactă a modului în care s-a produs agresiunea din parcul gălățean.

Ghid de cumpărături

banner catalin maruta png
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă” PrimeTime
banner ioana ginghina png
#Exclusiv Click!
Cu cine a venit Alexandru Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț! Ce cadou a primit Ruxi? Vedete românești
image
#Analize Adevărul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală adevarul.ro
image
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors adevarul.ro

Parteneri

image
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Dinamo! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona observatornews.ro
image
Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali www.antena3.ro
image
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
ANAF, avertisment pentru firmele care folosesc numerar. Limitele și regulile pentru plățile cash în 2026 playtech.ro
image
Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro! www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
back school background with school supplies chalkboard jpg
#Exclusiv Click!
Cât costă pregătirea unui copil pentru școală în 2026: ghiozdan, rechizite, haine și încălțăminte Național
muncitor jpg
Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți Internațional
image png
Cum să curățați șinele murdare ale ferestrelor și ușilor în doar 4 pași Fapt divers
Copii pe marginea unui lac 516341 jpg
O fetiță de 8 ani a murit după ce a înotat într-un lac. S-a infectat cu „amiba mâncătoare de creier” Internațional
vant ploi jpg
FotoCod galben de ploi torențiale cu vijelii și grindină. Care sunt zonele afectate Național
image png
VideoMomente de panică pentru un clujean: mașina i-a fost atacată de o ursoaică Național
Design fără titlu (5) png
Casa Mița Biciclista, din nou în centrul atenției. De ce au fost date jos decorațiunile de pe fațada clădirii Național
image png
Fenomenul nunților cu sute de invitați: „Doar pentru bani” Fapt divers
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net