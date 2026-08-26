Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de un minor, într-un parc din Galați. Victima încerca să ajute un copil tachinat de agresor

Un incident violent a avut loc aseară într-un parc din Galați, unde un bărbat de 23 de ani a fost înjunghiat de un adolescent de 15 ani, după ce ar fi intervenit să apere un copil tachinat de un grup de tineri.

Un tânăr a fost înjunghiat în Galați Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Potrivit martorilor, un grup de aproximativ zece adolescenți ar fi început să se certe și să devină agresivi cu un alt băiat aflat în parc. Bărbatul de 23 de ani, aflat acolo împreună cu soția, ar fi încercat să intervină pentru a-l proteja pe minorul agresat.

Soția victimei a povestit că, în acel moment, mai mulți dintre adolescenți s-au întors împotriva soțului ei, l-au aruncat la pământ și au început să-l lovească. Unul dintre ei, un băiat de doar 15 ani, ar fi scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori, potrivit Monitorul de Galați.

Tânărul de 23 de ani, transportat la spital

Victima a suferit mai multe plăgi în urma atacului, iar una dintre lovituri i-ar fi perforat plămânul. A primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital pentru tratament de specialitate. Medicii spun că starea lui este stabilă, însă recuperarea va fi de durată.

Adolescentul de 15 ani urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, iar instanța va decide dacă va dispune această măsură sau dacă va opta pentru o altă formă de control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, în cursul zilei de miercuri minorul va fi dus mai întâi în fața procurorului de caz, care va analiza probele și circumstanțele agresiunii. Ulterior, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, unde se va decide dacă adolescentul va fi arestat preventiv sau dacă se impune o altă măsură, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

Procedura este una standard în astfel de situații, iar magistrații vor ține cont de gravitatea faptelor, de vârsta agresorului și de riscul ca acesta să comită alte acte de violență. Ancheta continuă sub supravegherea procurorului, pentru stabilirea exactă a modului în care s-a produs agresiunea din parcul gălățean.