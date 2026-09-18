Scandal pe o stradă din București! Un livrator Glovo ar fi agresat sexual o tânără, apoi ar fi lovit-o cu pumnul în față

Un livrator Glovo a fost reținut de polițiștii din Capitală după un incident care ar fi avut loc pe o stradă din Sectorul 2. Bărbatul, cetățean gambian, este acuzat că ar fi agresat sexual o tânără de 25 de ani, iar ulterior ar fi lovit-o cu pumnul în zona feței.

Livrator din Africa, reținut după ce ar fi agresat sexual și lovit cu pumnul în față o tânără Foto: Shutterstock

Incidentul s-ar fi petrecut pe 16 septembrie, în jurul orei 22:00. Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul se deplasa pe bicicletă când ar fi trecut pe lângă două tinere.

Tânăra ar fi fost agresată în timp ce bărbatul trecea cu bicicleta

Conform surselor apropiate anchetei, citate de Știrile PRO TV, livratorul ar fi atins-o pe una dintre tinere într-o zonă intimă în timp ce trecea pe lângă aceasta.

Fata ar fi reacționat imediat și l-ar fi confruntat pe bărbat. Situația ar fi escaladat în acel moment, iar cetățeanul gambian ar fi lovit-o cu pumnul în zona feței. După incident, acesta ar fi plecat de la fața locului. Mai multe persoane care se aflau în zonă ar fi intervenit pentru a-i oferi sprijin tinerei.

Polițiștii l-au identificat și l-au reținut

În urma verificărilor efectuate după sesizarea incidentului, polițiștii au reușit să îl identifice pe bărbat și să îl depisteze. Acesta a fost ulterior dus la audieri.

Potrivit informațiilor existente până în acest moment, bărbatul are permis de ședere în România. De asemenea, în cadrul verificărilor nu ar mai fi fost identificate alte fapte penale comise de acesta pe teritoriul țării.

Pentru ce fapte este cercetat

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. În acest caz, anchetatorii efectuează cercetări pentru agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. El urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.