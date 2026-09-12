Pedeapsa primită de un bucureștean după ce a agresat un livrator din Bangladesh. Ce a decis instanța

Cosmin Tudoran, tânărul care anul trecut a agresat un livrator din Bangladesh pe o stradă din București, numindu‑l „invadator”, a fost condamnat joi, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 2.

Cosmin Tudoran a fost condamnat cu suspendar Foto: Captură Video Știrile Pro Tv

Bucureșteanul a fost condamnat pentru rasism și xenofobie

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare, rezultată din contopirea a două condamnări - lovire și alte violențe, respectiv utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe - însă cu suspendarea executării, potrivit Agerpres.

Cosmin Tudoran va presta 120 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul DGASPC Sector 2 sau Sector 3 și va plăti victimei 3.000 de euro daune morale. Totodată, instanța a dispus ca acesta să urmeze un tratament medical, sub supravegherea unui medic specialist, până la însănătoșire sau ameliorare. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Momentul agresiunii, surprins în imagini

Incidentul din august 2025 a devenit viral după ce Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce lovea livratorul și îl insulta. La câteva secunde după agresiune, un polițist aflat în timpul liber, Andrei Jianu, agent la Secția 7, l-a imobilizat pe tânăr.

Dialogul dintre cei doi a circulat intens în mediul online: „Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, întreba Tudoran, în timp ce era ținut la pământ. Livratorul a spus că vrea să cheme poliția, iar Jianu i-a răspuns scurt: „Eu sunt poliția.”

Acuzațiile care i se aduc lui Cosmin Tudor

Prima infracțiune reținută de procurori s-a petrecut pe 26 august 2025, în Sectorul 2. Din motive rasiale și xenofobe, Tudoran a lovit cu pumnul în față un livrator originar din Bangladesh, încercând să-l intimideze și să-l determine „să plece din România”. Victima a avut nevoie de 1–2 zile de îngrijiri medicale.

A doua faptă vizează distribuirea, pe 14 iunie 2025, a unui colaj video pe o platformă de socializare, în care apăreau simboluri ale Mișcării Legionare și imagini cu Adolf Hitler în fața unor drapele cu svastica. Materialul era public și accesibil fără restricții.