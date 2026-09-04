 Și-a aflat pedeapsa: sancțiunea primită de Kyrgios pentru consum de cocaină
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Și-a aflat pedeapsa: sancțiunea primită de Kyrgios pentru consum de cocaină

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Situația lui Nick Kyrgios, suspendat provizoriu pentru consumul de cocaină, a ajuns la o concluzie, jucătorul australian de tenis acceptând acuzația și ispășind, astfel, o suspendare redusă de o lună, întocmai cum prevăd regulile antidoping. Reamintim că, în această vară, sportivul în vârstă de 31 ani a fost depistat pozitiv la cocaină, în cadrul unui turneu ATP desfăşurat în Spania, Mallorca, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Nick Kyrgios a scăpat de pedeapsă pentru consumul de cocaină
Nick Kyrgios a scăpat de pedeapsă pentru consumul de cocaină Foto: EPA

Kyrgios, care fusese suspendat provizoriu, începând cu 4 august, având în vedere interzicerea consumului de cocaină este interzis în timpul competiţiei, a beneficiat de o sancțiune mult mai blândă. Motivul este acela că s-a înscris într-un program de tratament aprobat de ITIA pentru a reduce suspendarea standard de trei luni, prevăzută de regulile Agenția Mondială Antidoping (WADA). 

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Într-un dialog cu anchetatorii ITIA, Kyrgios a declarat că a consumat cocaină „în context social”, în timpul unei ieşiri nocturne, înainte de a urma să joace în Mallorca. În paralel, ITIA a consultat un expert ştiinţific independent, de la un laborator acreditat de WADA, care a declarat că spusele jucătorului au fost în concordanţă cu nivelul de cocaină găsit în proba sa, ceea ce a dus la faptul că „ITIA a recunoscut că acel consum de cocaină de către Kyrgios a avut loc în afara competiţiei”. În condițiile date, practic suspendarea lui Kyrgios s-a și încheiat, joi. 
„Am comis o greşeală enormă şi îmi asum întreaga responsabilitate”, tensimenul australian, la aflarea suspendării sale provizorii, făcând apel la provocările mentale întâmpinate: „Nu voi căuta scuze, dar doresc să ofer câteva detalii despre situaţia mea. Ultimii ani au fost marcaţi de accidentări care au avut un impact considerabil asupra mea, atât fizic, cât şi psihic”. Cunoscut pentru comportamentul său ieșit din tipare, Kyrgios a adunat aproape 13 milioane de dolari din tenis, acolo unde numără șapte titluri ATP.

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