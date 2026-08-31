Djoković, la pământ: „out” la US Open, pentru prima dată în ultimii 20 de ani

Novak Djoković (39 de ani, 5 ATP) a avut parte de momente dificile la US Open, duminică spre luni, având încă un episod în care organismul său a dat semne că cedează. În timpul duelului de patru ore și 40 de minute, sârbul a avut mai multe probleme medicale, de la dureri la spate, până la un episod în care a vomitat la marginea terenului de tenis.

Novak Djoković a avut parte numai de provocări la US Open (FOTO: EPA) Foto: EPA

Djoković, care a părăsit ultimul turneu de Grand Slam încă din runda inaugurală, fiind învins de argentinianul Mariano Navone (25 de ani, 49 WTA), scor 6-7(5), 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, a explicat greutățile prin care a trecut „în fiecare meci din acest an”, în cel mai recent fiind surprins cu ochii în lacrimi. „Cred că a fost evident că mă simţeam foarte rău pe teren. Din păcate, este o problemă cu care m-am confruntat în fiecare meci de anul acesta, stările de vomă. E o chestiune serioasă. Corpul meu începe să cedeze, apar crampe şi dureri. Spre final, spatele şi umărul au cedat şi n-am mai putut închide meciul... Nu vreau să diminuez meritul victoriei sale. Felicitări lui. E un tip simpatic, un luptător. Dar eu am trecut prin momente foarte grele.

La un pas să abandoneze lupta de la US Open

Nu ştiu ce problemă de sănătate este. Vom vedea. Încerc să rezolv problema şi să văd până unde pot merge aşa. Am avut intenţia să abandonez, dar apoi am câştigat un set, apoi încă unul, iar atunci mi-am spus că s-ar putea să am o şansă. Nu voiam să mă opresc în setul al patrulea sau al cincilea. Voiam să termin meciul. Este pentru prima dată, da, când sunt eliminat în primul tur la un turneu de Grand Slam în ultimii 20 de ani. Este un record în sine, încă unul adăugat pe listă. Dar nu mă gândesc la asta. Sunt mândru de tot ce am realizat, însă trăiesc în prezent. Tocmai am ieşit de pe teren şi încerc să am grijă de corpul meu”, a povestit câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam. În ultimele două seturi, fostul lider mondial s-a văzut nevoit să admită că abia se poate mișca pe teren, compensând printr-o voință „de fier”, insuficientă însă - la US Open, sportivul nu pierduse niciodată în primul tur, în 19 apariţii la această competiţie.



