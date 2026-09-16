 Fiorentina lui Drăgușin defilează în Cupa Italiei: s-a calificat în optimi
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Fiorentina lui Drăgușin defilează în Cupa Italiei: s-a calificat în optimi

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ACF Fiorentina și-a asigurat locul în optimile de finală din Cupa Italiei, după ce echipa la care este legitimat fundașul român Radu Drăgușin (24 de ani) a învins, marți, pe teren propriu, AC Pisa cu 3-0.  

Radu Drăgușin a pus umărul la calificarea din Cupa Italiei
Radu Drăgușin a pus umărul la calificarea din Cupa Italiei Foto: EPA

Fotbalistul din țara noastră a început partida în primul 11 și a evoluat o repriză pentru echipa sa. Drăguşin a contribuit la primul gol, surprinzând defensiva adversă cu un şut puternic de la peste 35 de metri - chiar dacă portarul oponenților a respins, faza a continuat, Fiorentina marcând. Mai departe, Drăgușin și coechipierii săi își vor măsura forțele cu SSC Napoli, pentru un loc în sferturile competiției. De altfel, cele două formaţii se vor întâlni şi în campionat, în etapa următoare din Serie A, duminică, de la 13.30, pe terenul Fiorentinei.

Presiune mare pe echipa fundașului român: primele puncte în patru etape

Pentru Fiorentina, care sărbătoreşte anul acesta centenarul, începutul acestui an competițional se dovedește a fi mai șovăielnic. În campionat, spre exemplu, gruparea italiană a reușit primele puncte abia în etapa a IV-a. Venit în Italia de la Tottenham Hotspur, în iulie, sub formă de împrumut, fundașul încă este în perioada de acomodare. Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol. 

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