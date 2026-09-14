Mbappé îl pune la punct pe Platini: „El a trăit într-o epocă diferită”

Kylian Mbappé (27 de ani) duce constant o luptă cu rasismul, căpitanul echipei Franţei spunând ferm că nu este dispus să accepte jignirile fără să reacţioneze sau să ia atitudine. Într-un interviu acordat presei franceze, jucătorul legitimat la Real Madrid și-a spus punctul de vedere despre un subiect recurent.

Kylian Mbappé nu are clemență pentru remarcile de ordin rasial Foto: EPA

După ce, într-un interviu recent acordat publicaţiei „L'Équipe”, atunci când a abordat subiectul sănătăţii mentale a fotbaliştilor supuşi unei presiuni permanente, Michel Platini şi-a exprimat punctul de vedere, reacțiile n-au întârziat să apară. Fiind abordat subiectul sănătăţii mentale a fotbaliştilor supuşi unei presiuni permanente, Platini a răspuns: „Ei au ales această cale şi acum trebuie să-şi asume consecinţele. Acestea sunt consecinţele faimei, gloriei şi banilor. Dacă nu pot face faţă, să se ocupe de altceva”.

„Avem oameni în funcţii importante care sunt, totuşi, de o incompetenţă rară”

Între timp, Mbappé a fost invitat de „France Fotball” să ofere propria perspectivă pe această temă: „El a trăit într-o epocă diferită. Nu pot să judec şi nu ştiu dacă aş fi fost capabil să joc, în acea perioadă. Este punctul lui de vedere, nu îl pot critica, pentru că este cel pe care îl are în baza experienţei sale de jucător din anii 1970-1980. Era un alt fotbal, un alt sport, o altă profesie, o altă societate, o lume diferită. Cred că există lucruri pe care trebuie să le acceptăm, iar altele nu, care nu sunt negociabile”. Printre cele din urmă, se numără remarcile rasiste, francezul fiind ținta jignirilor de acest fel, de la o senatoare din Paraguay, după meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, câștigat de Franța cu 1-0. „Am beneficiat de sprijinul guvernului din Paraguay. Am beneficiat de sprijinul preşedintelui (n.r. Franței, Emmanuel Macron), cu care am ţinut legătura, şi al tuturor instituţiilor. Michel Platini spune că trebuie să acceptăm totul. Ei bine, aceste lucruri nu le accept. Şi nu am nicio problemă să scot în evidenţă faptul că, în 2026, avem oameni în funcţii importante care sunt, totuşi, de o incompetenţă rară. Voi avea întotdeauna energia necesară pentru a lupta împotriva acestui lucru”, a concluzionat Mbappé.

Estimat la o valoare de 200 de milioane de euro de către Transfermarkt, Mbappé este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști ai lumi. În prezent purtând tricoul lui Real, în care numără 109 meciuri, 93 de goluri și 13 pase decisive, atacantul are asigurată o înțelegere valabilă cel puțin până în iunie 2029. Atacantul care a petrecut câțiva ani prolifici la Paris Saint-Germain este și liderul naționalei Franței, unde poartă banderola de căpitan, numărând 106 selecții și 66 de goluri.