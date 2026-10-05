Scandal uriaș la un meci de handbal de junioare din Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie sub privirile fetelor

A fost un scandal în toată regula la Timișoara, în timpul unui meci de junioare, între LPS Banatul și Millenium Giarmata (18-28). Mai mulți tătici s-au luat la trântă în tribune, jucătoarele privind șocate din teren scenele violente.

Bătaie între părinți la un meci de handbal de junioare din Timișoara. Foto: captură video fanatik.ro

Meciul a fost organizat în cadrul Campionatului Național de handbal junioare 3 (13-14 ani), în Sala Sporturilor „Constantin” din Timișoara. La un moment dat, spiritele s-au încins, iar părinții s-au luat la bătaie.

Bătaie între părinți la un meci de handbal de junioare

Imaginile cu lupta din tribune au ajuns pe rețelele de socializare. Inițial, a apărut doar un conflict verbal, după care situația a degenerat. Mai mulți părinți au început să se îmbrâncească, să se lovească și să se ia la trântă în apropierea balustradei.

În tot acest timp, tinerele handbaliste priveau șocate, auzindu-se chiar și țipete de pe teren. La duelul de la Timișoara au fost prezenți 86 de spectatori. Tensiunile ar fi apărut în urma unor nemulțumiri legate de deciziile de arbitraj, scrie libertatea.ro.

O antrenoare a reacționat

Cea care a denunțat incidentul din cadrul meciului a fost Ana Beldiman, antrenoarea de la HC Beldiman Arad. Aceasta a criticat comportamentul părinților din tribune. „Copii de 13-14 ani pe teren, părinți care se iau la bătaie pe margine. Ce exemplu le dăm? Ce mesaj transmitem?.

„Handbalul e despre respect, disciplină și fair-play. Nu despre orgolii de adulți care se bat ca pe uliță”, a spus aceasta. „Rușine. Serios. Auziți disperarea fetelor care își văd părinții în halul ăla...??”.

Nu este primul incident de acest fel

Nu este prima oară când la un meci dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata se declanșează un scandal între spectatorii din tribune. Un incident asemănător a avut loc în urmă cu doi ani, pe 12 octombrie 2024, după partida de Junioare 2, scrie fanatik.ro.

Atunci, cazul a ajuns în atenția Comisiei Centrale de Disciplină a FRH, iar clubul LPS Banatul Timișoara a fost sancționat. Două meciuri s-au desfășurat fără spectatori. Federația Română de Handbal a menționat că s-a ajuns la această decizie din cauza „comportamentului neregulamentar al spectatorilor față de oficialii jocului”.