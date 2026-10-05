 Știm românii din meciul cu Suedia, în Liga Națiunilor. Pariul lui Hagi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Știm românii din meciul cu Suedia, în Liga Națiunilor. Pariul lui Hagi

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Tricolorii” au în față un meci care le poate salva moralul în Liga Națiunilor: veniți după o serie de eșecuri, jucătorii români mai au o șansă pentru a atenua „gustul” amărui de până acum. Țara noastră va primi vizita celor din Suedia, luni, de la 21.45, pe Arena Națională, meci televizat de Antena 1, în vederea căruia selecţionerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunţat lotul jucătorilor de fotbal pe care se va baza. De la debutul în noul mandat la „cârma” naționalei, cel supranumit „Regele” încă se află în căutarea primei victorii. 

Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, incluși în lotul pentru meciul cu Suedia
Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, incluși în lotul pentru meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

În încercarea de a îndrepta parcursul de până acum, în care România a suferit trei înfrângeri din tot atâtea dueluri disputate. În abordarea sa pentru meciul cu Suedia, Hagi a trebuit să țină cont de faptul că Radu Drăguşin (24 de ani) şi Virgil Ghiţă (28 de ani) sunt suspendaţi, în timp ce Marius Marin (28 de ani), Louis Munteanu (24 de ani) şi Daniel Bîrligea (26 de ani) s-au accidentat, cei cinci părăsind deja cantonamentul. Totodată, în strategia sa, selecționerul a decis să nu îi ia în calcul pe Andrei Burcă (33 de ani), Bogdan Racoviţan (26 de ani), Andrei Borza (20 de ani) şi David Matei (20 de ani).

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia);
FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City), Raul Opruț (Dinamo), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia);
MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova);
ATACANȚI: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 7p;
2. Bosnia și Herțegovina: 5p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

Mirela Vaida, foto Instagram jpg
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul” Vedete românești
Susan Sarandon foto Profimedia jpg
„Sexul face bine la ten!” La 80 de ani, împliniți ieri, Susan Sarandon ne dezvăluie cum își menține ea vitalitatea Vedete internaționale
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la adresa selecționerului www.fanatik.ro
image
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Declarațiile lui Hagi: demisionează, dacă tricolorii pierd din nou cu Suedia? Fotbal internațional
bataie meci handbal junioare timisoara jpg
Scandal uriaș la un meci de handbal de junioare din Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie sub privirile fetelor Alte sporturi
Florin Răducioiu
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit! Ce rochie a îmbrăcat soția fostului atacant Fotbal intern
Ianis Hagi jpg
Căpitanul naționalei în dezastrul din Polonia, Ianis Hagi: „Capul jos și la muncă” Fotbal internațional
Ratiu contra Poloniei jpg
Gică Popescu a găsit vinovatul pentru rușinea din Polonia Fotbal internațional
Lewandowski Dragusin jpg
Rușine istorică pentru România: spulberată de Polonia cu 6-0! Fotbal internațional
Alin Petrache si Alianta celor 4 Natiuni 1 jpg
România a înființat Alianța celor Patru Națiuni la rugby. Alin Petrache: „Deschide noi drumuri” Alte sporturi
Simona Halep la semnarea parteneriatului jpg
Simona Halep ia măsuri: „Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings” Alte sporturi
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net