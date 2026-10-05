Știm românii din meciul cu Suedia, în Liga Națiunilor. Pariul lui Hagi

„Tricolorii” au în față un meci care le poate salva moralul în Liga Națiunilor: veniți după o serie de eșecuri, jucătorii români mai au o șansă pentru a atenua „gustul” amărui de până acum. Țara noastră va primi vizita celor din Suedia, luni, de la 21.45, pe Arena Națională, meci televizat de Antena 1, în vederea căruia selecţionerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunţat lotul jucătorilor de fotbal pe care se va baza. De la debutul în noul mandat la „cârma” naționalei, cel supranumit „Regele” încă se află în căutarea primei victorii.

Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, incluși în lotul pentru meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

În încercarea de a îndrepta parcursul de până acum, în care România a suferit trei înfrângeri din tot atâtea dueluri disputate. În abordarea sa pentru meciul cu Suedia, Hagi a trebuit să țină cont de faptul că Radu Drăguşin (24 de ani) şi Virgil Ghiţă (28 de ani) sunt suspendaţi, în timp ce Marius Marin (28 de ani), Louis Munteanu (24 de ani) şi Daniel Bîrligea (26 de ani) s-au accidentat, cei cinci părăsind deja cantonamentul. Totodată, în strategia sa, selecționerul a decis să nu îi ia în calcul pe Andrei Burcă (33 de ani), Bogdan Racoviţan (26 de ani), Andrei Borza (20 de ani) şi David Matei (20 de ani).

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City), Raul Opruț (Dinamo), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia);

MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova);

ATACANȚI: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 7p;

2. Bosnia și Herțegovina: 5p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.