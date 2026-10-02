 Gică Popescu a găsit vinovatul pentru rușinea din Polonia
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Gică Popescu a găsit vinovatul pentru rușinea din Polonia

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Gică Popescu a găsit vinovatul pentru proporțiile înfrângerii cu Polonia, 0-6 la Varșovia: cel mai bine cotat jucător român, Andrei Rațiu. De asemenea, i-a adus primele critici – obiective – și cumnatului său, Gică Hagi.

Andrei Rațiu a fost depășit constant de adversarii săi
Andrei Rațiu a fost depășit constant de adversarii săi Foto: Profimedia

Prezent în studioul Antena 1, fostul mare internațional și căpitan al naționalei, Gică Popescu, a analizat la sânge prestația tricolorilor în Polonia. El l-a găsit principal vinovat pe Andrei Rațiu: „Un rezultat greu de digerat. Puteam da dovadă de mai multă răutate, vorbeam de această atitudine pe care trebuiau să o aibă jucătorii, e vorba de mândrie. Aveam impresia că văd o echipă de jucători adunați la o șuetă. Am atras atenția asupra lui Rațiu, a fost depășit, toate acțiunile polonezilor au fost pe partea lui. E un jucător înzestrat cu calități nemaipomenite, dar această indisciplină o să-l facă să rămână mereu la echipe de talia lui Rayo Vallecano”, a spus „Baciul”.

Gică Popescu, primele critici la adresa lui Gică Hagi

De asemenea, actualul președinte al Farului, i-a adus și primele critici cumnatului său și prietenului său de o viață, Gheorghe Hagi. „Gică nu e mulțumit, cu siguranță, e greu să vezi că echipa pe care o conduci are o asemenea atitudine. Eu știu ce însemnă naționala pentru Gică, e echipa pe care o iubește cel mai mult. Avea încredere, am vorbit cu el la telefon zilele trecute și avea optimism. I-aș reproșa două lucruri. Primul, acest exces de încredere în jucători, trebuia să fie mai cumpătat, i-ar fi prins mai bine să aibă o reacție mai temperată. Și doi, să realizeze că alta este activitatea la club, când ai timp, ai două săptămâni, o lună, pe când la națională ai doar 3-4 zile înainte de un meci oficial, atunci când trebuie să găsești cea mai bună formulă”, a declarat fostul mare internațional după meci, la Antena 1. 

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