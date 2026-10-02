România a înființat Alianța celor Patru Națiuni la rugby. Alin Petrache: „Deschide noi drumuri”

Federaţiile de rugby din Georgia, Portugalia, România şi Spania au înfiinţat Alianţa Celor Patru Naţiuni, organism care va acţiona în interiorul Rugby Europe şi World Rugby.

Alin Petrache și ceilalți președinți de federații, la semnarea parteneriatului Foto: Rugby Romania

Alianţa va prezenta propuneri pentru îmbunătăţirea rugby-ului în întreaga regiune. De asemenea, va apăra interesele comune ale membrilor săi în ceea ce priveşte competiţiile, calendarul competiţional, finanţarea şi guvernanţa, acţionând într-un mod coordonat. Printre principalele obiective ale alianţei se numără cooperarea în zona de înaltă performanţă, educarea antrenorilor şi rugby-ul pentru juniori/tineret, un studiu privind noi formate de competiţie, de nivel mai ridicat, între naţiunile membre, oportunităţi comerciale comune, poziţii coordonate în cadrul organismelor internaţionale. Alianţa va fi condusă de un Comitet de Coordonare cu preşedinţie rotativă.

Alin Petrache și ceilalți președinți, la nașterea Alianței celor Patru Națiuni Foto: Rugby Romania

Membrii fondatori care au semnat memorandumul

Georgia: David Kacearava, preşedinte, şi Vasil Abaşidze, CEO al Federaţiei Georgiene de Rugby, împreună cu George Nijaradze, Membru în Consiliul World Rugby.

Portugalia: Carlos Amado da Silva, preşedinte, şi Frederico Sousa, director de Înaltă Performanţă al Federaţiei Portugheze de Rugby.

România: Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Spania: Juan Carlos Martin Hansen, preşedinte, şi Gabriel Saez, vicepreşedinte al Federaţiei Spaniole de Rugby.

Documentul semnat va duce la progresul rugbyului românesc Foto: Rugby Romania

Mai multe detalii ne-a oferit președintele Federației Române de Rugby, într-un interviu acordat pentru Click!

Click!: Domnule președinte Alin Petrache, cu ce ajută o astfel de Alianță?

Alin Petrache: Alianța este expresia unor analize bine structurate atât la nivel individual, cât și ca perspectivă de dezvoltare. Ne-am unit patru națiuni care au aceleași deziderate, care se pot ajuta reciproc și care au suficiente lucruri în comun pentru a putea să facă o diferență pentru ele însele, ca grup, acționând unitar. Deciziile acestei Alianțe trebuie să aibă o greutate mai mare, iar ceea ce ne dorim pentru rugbyul din fiecare dintre aceste țări ar trebui să fie mai ușor de argumentat și de susținut. Dincolo de procesul decizional în raport cu forurile internaționale, Alianța deschide noi drumuri în ceea ce privește împărtășirea de bune practici și strategii pe mai multe paliere, unele sportive, cum este Înalta Performanță, altele menite să ajute sportul, cum este zona comercială, de parteneriate.

Cum credeți că va fi primită vestea constituirii Alianței?

Atât timp cât i se înteleg scopul și obiectivele așa cum sunt ele exprimate în documentul său fundamental, Alianța va surprinde, poate, însă sigur nu va deranja. Pentru că este expresia uneia dintre valorile de bază ale rugbyului, este expresia solidarității. Cele patru membre sunt într-un punct al evoluției lor destul de similar, era firesc să se caute o cale de a face mesajul nostru comun mai bine articulat. Dincolo de orice, ne propunem să ne susținem interesele împărtășite în raport cu deciziile majore din acest sport, dar și să creăm un mediu de colaborare multidisciplinară care să ajute dezvoltarea fiecărei federații membre, exact pe palierele pe care are nevoie. Lumea ovală este concurențială pe teren, însă este unită în afara lui, iar parteneriatul pe care îl semnifică Alianța este exact sinteza acestei stări de fapt.

Cu echipele statelor membre România se întâlnește în diverse competiții, Alianța ajută sau nu prea în acest context?

Faptul că suntem angrenați în aceleași competiții este un atu, înseamnă că trebuie să ne pregătim să răspundem acelorași rigori și să respectăm aceleași standarde, ceea ce face poziția noastră cu atât mai similară, context în care putem adopta și adapta soluții unii de la alții. Procesul de pregătire va fi și el cam același, astfel încât am putea să ne sprijinim reciproc pentru a-l intensifica, pentru a-i maximiza rezultatele.

Momente istorice pentru rugbyul românesc Foto: Rugby Romania

De ce aceste state membre și nu altele?

Cele patru semnatare au o istorie comună, ne-am întâlnit constant în Rugby Europe Championship și suntem practic cam în același punct al dezvoltării, cu viziuni comune despre ce ar urma. Exista o delimitare clară față de națiunile pe care le avem înainte și una tot așa, fermă, față de cele care ne urmează, de aici componența Alianței.

Ce vă propuneți și ce așteptați de la ceilalti membri în contextul acestei Alianțe?

Îmi propun să servesc interesele rugbyului românesc, acesta este gândul meu mereu, oricare ar fi contextul instituțional în care mă aflu. Îmi doresc să împărtășesc toate experiențele noastre relevante, să existe un adevărat schimb multidirecțional între noi, tocmai pentru că am încredere că ceilalți membri au experiențe relevante la rându-le. Sper să găsim mereu o formulă de consens, care să ne permită să avem o poziție împărtășită unanim în ceea ce privește hotărârile relevante ale Rugby Europe și World Rugby, și să putem fi un sprijin suplimentar unii pentru alții în provocările pe care acest sport ni le aduce dinainte. Sunt foarte recunoscător celorlalte federații membre și am siguranța că vor exista rezultate vizibile ale acestei colaborări, mai ales în ceea ce privește direcțiile principale schițate, performanță sportivă, noi formate de turnee, dezvoltare comercială comună și guvernanță. Vrem cu toții un sport mai puternic acasă și o economie sustenabilă pentru cluburile noastre.