Vești proaste pentru națională: s-a accidentat și ratează meciul cu Polonia

Doar o zi o mai desparte pe echipa națională de fotbal a României de confruntarea cu Polonia, pentru care selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) va face deplasarea la Varșovia. Partida se va disputa vineri, de la 21.45, fiind televizată de Antena 1.

Naționala României e în fața celui de-al treilea meci din Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

La antrenamentul organizat, joi, în țara noastră, au fost prezenți 31 din cei 32 de jucători convocați pentru această acțiune, marele absent fiind Louis Munteanu (24 de ani), atacantul lui DC United, din Major League Soccer, accidentându-se la antrenamentul de miercuri seara. În situația dată, va rata atât deplasarea din Polonia, cât și vizita Suediei, de săptămâna viitoare. Pe de altă parte, Dennis Man (28 de ani), de la PSV Eindhoven, despre care se credea că este incert pentru confruntarea din Varșovia, a revenit la antrenament, atacantul român pregătindu-se cot la cot cu colegii săi și existând speranțe să fie recuperat.

Obiectivul „tricolorilor”: unul dintre primele două locuri din grupă

Misiunea României este să termine pe primele două locuri în grupă pentru a fi în urna a doua la tragerea la sorți din preliminariile EURO 2028 - în cazul nedorit în care ar încheia pe locul trei sau patru, ar fi în urna a treia la tragere. De avut în vedere este că echipa câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor va promova în Liga A, în vreme ce formația care termină pe locul patru va retrograda în Liga C. Deocamdată, țara noastră numără două înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, atmosfera din rândul „tricolorilor” fiind una „apăsătoare”, Hagi aflându-se în continuarea primei victorii din noul său mandat de selecționer la națională, pe care speră să o calificare la EURO 2028.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.