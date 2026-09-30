Regele cartonașelor: arbitrul meciului României cu Polonia are reputație dură

Echipa națională de fotbal a României are dificila misiune de „a se scutura” după primele două înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate în Liga Națiunilor și de a pregăti meciul cu Polonia. Selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) va face deplasarea în Varșovia pentru partida programată, vineri, de la 21.45 și televizată de Antena 1. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat.

Naționala României are în față o deplasare în Polonia Foto: Sportpictures

Arbitrul delegat la duelul din Liga Națiunilor este elvețianul Urs Schnyder (40 de ani), care va fi ajutat de asistenții Marco Zürcher și Benjamin Zürcher, tot din țara sa. În acest sezon, Schnyder a oficializat opt partide, dintre care două au fost în preliminariile cupelor europene, în Europa League și Conference League. Interesant este că elvețianul a acordat nu mai puțin de 27 de cartonașe galbene și două roșii, în meciurile din acest sezon.

A arbitrat-o pe CFR Cluj în două rânduri

În trecut, Schnyder a arbitrat o echipă de club din România, chiar în două rânduri: în iulie 2021, când CFR Cluj s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FK Borac Banja Luka, calificându-se în turul doi preliminar de Liga Campionilor și în toamna lui 2022, când clujenii au obținut un egal, 1-1, cu FK Ballkani, în Conference League.

Revenind la meciul dintre România și Polonia, țara noastră se află încă în căutarea primului succes în Liga Națiunilor, până acum Hagi pierzând atât cu Suedia, cât și cu Bosnia și Herțegovina. De cealaltă parte, Polonia a înregistrat un singur punct, în prima etapă, după 0-0 contra selecționatei din Bosnia și Herțegovina, apoi a cedat în fața Suediei, scor 1-3.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.