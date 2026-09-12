Reacție vehementă: Mbappé se dezice de poza virală a momentului

Kylian Mbappé (27 de ani) a reacționat, după „valul” postărilor cu chipul său suprapus pe corpul unui dictator, atacantul lui Real Madrid afirmând că ideea denotă „o lipsă de conştiinţă politică şi umană”.

Kylian Mbappé, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume Foto: EPA

Căpitanul echipei naționalei Franței a spus că, pe deoparte, înțelege că imaginea are o „latură amuzantă”, dar a menționat că aceasta minimalizează problemele grave. O interpretare a pozei este ilustrarea modului în care Mbappé domină meciurile, în timp ce o altă ipoteză sugerează că se referă la influenţa sa în cadrul cluburilor.

Printre cei mai valoroși fotbaliști ai Planetei

„Există o latură amuzantă, pentru că se simte că, pentru unii oameni, este o glumă binevoitoare. Apoi, există o latură care nu este chiar atât de amuzantă, pentru că ştim ce rău au provocat astfel de oameni de-a lungul istoriei. Să fii comparat cu oameni care ucid alţi oameni sau care au făcut milioane şi milioane de oameni să sufere... Nu cred că am făcut aşa ceva în viaţa mea. Pe de o parte, ştiu că se face în glumă şi nu merge atât de departe, dar uneori dezvăluie o lipsă de conştiinţă politică şi umană în rândul oamenilor”, e de părere Mbappé, potrivit „France Football”. Pe de altă parte, Mbappé are una dintre porecle drept „Mobut”, primită de la nimeni altul decât coechipierul său din naţionala Franţei, Ousmane Dembélé, în timpul Cupei Mondiale din 2022 - denumirea face referire la Mobutu Sese Seko, dictatorul care a condus Republica Democratică Congo, fostul Zair, timp de trei decenii. În cazul acesta, însă, Mbappé se arată împăciuitor: „Ousmane, asta e altceva. A preluat-o de pe reţelele sociale. Doar glumeşte”.

Estimat la o valoare de 200 de milioane de euro de către Transfermarkt, Mbappé este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști ai lumi. În prezent purtând tricoul lui Real, în care numără 108 meciuri, 91 de goluri și 12 pase decisive, atacantul are asigurată o înțelegere valabilă cel puțin până în iunie 2029. Atacantul care a petrecut câțiva ani prolifici la Paris Saint-Germain este și liderul naționalei Franței, unde poartă banderola de căpitan, numărând 106 selecții și 66 de goluri.