Răsturnări de situație în Liga Campionilor: scandal la Fenerbahçe

Meciurile de joi din prima etapă a grupei de Liga Campionilor au adus situații tensionate, antrenorul de fotbal al echipei Fenerbahçe Istanbul, İsmail Kartal, anunțându-și chiar demisia, după remiza cu AS Roma, scor 1-1, în meciul care a marcat revenirea echipei sale în competiție. În ciuda intenției tehnicianului de a părăsi echipa, inițiativa nu a fost acceptată de către președintele clubului, Aziz Yıldırım (73 de ani).

Fenerbahçe Istanbul a obținut un rezultat onorabil cu AS Roma Foto: EPA

„Sunt aici de trei luni. Antrenamentele şi cantonamentele pe care le-am organizat împreună cu jucătorii mei de la începutul sezonului şi până astăzi... Preşedintele şi conducerea clubului au încercat să ne ajute în toate privinţele. Au fost zile foarte frumoase. În această seară, îmi dau demisia din funcţie. Şi nu mă mai întorc niciodată. Le mulţumesc din suflet jucătorilor. Am luat această decizie pentru a deschide calea clubului”, au fost cuvintele lui Kartal. Cu lămuriri despre situație a venit Yıldırım: „Unii suporteri au aruncat o sticlă spre capul antrenorului, în această seară, în timpul meciului. El este supărat din cauza asta. Tocmai am vorbit cu el. A menţionat incidentul cu sticla şi s-a plâns, de asemenea, că se simte sub presiune”. Președintele clubului a consemnat, însă, că nu e de acord cu respectiva demisie: „Nu e nevoie ca el să spună (n.r. în mod deschis) că va continua. Eu sunt superiorul lui, i-am spus să continue şi asta e tot. Suntem o familie. İsmail Kartal este la datorie. Comunitatea noastră trebuie să-l susţină pe antrenorul nostru. Până când voi pleca eu, İsmail Kartal va rămâne antrenorul principal al Fenerbahçe”.

Kartal, care a jucat 10 ani la Fenerbahçe, a antrenat clubul în sezonul 2014/2015, apoi în calitate de antrenor interimar în sezonul 2021/2022, înainte de a se întoarce pentru un sezon complet în 2023/2024. Fenerbahçe a terminat pe locul al doilea în prima ligă turcă, în ultimele cinci sezoane, acum ajungând în faza grupei din Liga Campionilor în acest sezon, pentru prima dată în ultimii 18 ani.

Rezultatele primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:

AEK Atena-LASK Linz: 1-0

Club Brugge-Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund-Villarreal CF: 3-2

FC Porto-Manchester City: 0-2

Lille OSC-Real Betis: 2-3

Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1

Miercuri:

FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 5-1

VfB Stuttgart-Viking FK: 3-1

Liverpool FC-Atlético Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 6-1

Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 3-1

Napoli SSC-Arsenal Londra: 0-1

Joi:

Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 1-1

PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 1-1

Como FC-RB Leipzig: 4-1

Bayern München - FK Bodø/Glimt: 5-0

Manchester United-Sabah FK: 4-0

Slavia Praga-FC Lens: 2-3