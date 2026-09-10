Simeone, redus la tăcere: Liverpool bate Atlético. Reperele Ligii Campionilor

Atlético Madrid s-a întors învinsă de pe Anfield, acolo unde gruparea spaniolă a cedat în fața lui Liverpool FC, „cormoranii” triumfând cu 2-1. Chiar dacă, pe final de meci, madrilenii și-au încercat norocul, „zvâcnirile” lor n-au fost suficiente pentru rezultatul de pe tabelă.

Atlético Madrid, pusă la punct pe Anfield Foto: EPA

Cea care „a deschis ostilitățile” a fost Atlético, Marcos Llorente (31 de ani) marcând, în minutul 17, jucătorul maghiar Dominik Szoboszlai (25 de ani) a adus egalarea pentru Liverpool, în minutul 40, ca argentinianul Alexis Mac Allister (27 de ani) să consemneze victoria, în repriza secundă ('50).

„Chiar dacă unora nu le place să audă asta...”

„Întotdeauna pare că, atunci când nu faci același lucru în repriza secundă ca în prima, este pentru că ești slăbit fizic. Dar nu, este vorba despre faptul că am jucat prost în repriza secundă. Realitatea este că am primit multe goluri: două astăzi, trei la Bilbao, unul la Sevilla... Și asta datorită echipei. Este o lucrare în desfășurare, chiar dacă unora nu le place să audă asta și încă mai trebuie să ajustăm destul de multe lucruri”, s-a justificat antrenorul lui Atletico, Diego Simeone (56 de ani), care a punctat: „Nu ne-am creat nicio ocazie, în a doua repriză. Detaliile în fotbal sunt cele care te fac puternic în atac, la mijlocul terenului sau în apărare. Trebuie să ajustez aceste detalii și trebuie să lucrăm la ele, asta e realitatea. Echipa a jucat jocul pe care trebuia să-l joace, dar trebuie să-l interpretăm mai bine, în a doua repriză. Echipa a dat totul, a jucat un meci important și trebuie să crească. Trebuie să rafinăm detaliile”.

Programul primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:

AEK Atena-LASK Linz: 1-0

Club Brugge-Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund-Villarreal CF: 3-2

FC Porto-Manchester City: 0-2

Lille OSC-Real Betis: 2-3

Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1

Miercuri:

FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 5-1

VfB Stuttgart-Viking FK: 3-1

Liverpool FC-Atlético Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 6-1

Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 3-1

Napoli SSC-Arsenal Londra: 0-1

Joi:

Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 19.45

PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 19.45

Como FC-RB Leipzig: 22.00

Bayern München - FK Bodø/Glimt: 22.00

Manchester United-Sabah FK

Slavia Praga-FC Lens: 22.00