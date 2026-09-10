 Simeone, redus la tăcere: Liverpool bate Atlético. Reperele Ligii Campionilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Simeone, redus la tăcere: Liverpool bate Atlético. Reperele Ligii Campionilor

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Atlético Madrid s-a întors învinsă de pe Anfield, acolo unde gruparea spaniolă a cedat în fața lui Liverpool FC, „cormoranii” triumfând cu 2-1. Chiar dacă, pe final de meci, madrilenii și-au încercat norocul, „zvâcnirile” lor n-au fost suficiente pentru rezultatul de pe tabelă. 

Atlético Madrid, pusă la punct pe Anfield
Atlético Madrid, pusă la punct pe Anfield Foto: EPA

Cea care „a deschis ostilitățile” a fost Atlético, Marcos Llorente (31 de ani) marcând, în minutul 17, jucătorul maghiar Dominik Szoboszlai (25 de ani) a adus egalarea pentru Liverpool, în minutul 40, ca argentinianul Alexis Mac Allister (27 de ani) să consemneze victoria, în repriza secundă ('50).

„Chiar dacă unora nu le place să audă asta...”

„Întotdeauna pare că, atunci când nu faci același lucru în repriza secundă ca în prima, este pentru că ești slăbit fizic. Dar nu, este vorba despre faptul că am jucat prost în repriza secundă. Realitatea este că am primit multe goluri: două astăzi, trei la Bilbao, unul la Sevilla... Și asta datorită echipei. Este o lucrare în desfășurare, chiar dacă unora nu le place să audă asta și încă mai trebuie să ajustăm destul de multe lucruri”, s-a justificat antrenorul lui Atletico, Diego Simeone (56 de ani), care a punctat: „Nu ne-am creat nicio ocazie, în a doua repriză. Detaliile în fotbal sunt cele care te fac puternic în atac, la mijlocul terenului sau în apărare. Trebuie să ajustez aceste detalii și trebuie să lucrăm la ele, asta e realitatea. Echipa a jucat jocul pe care trebuia să-l joace, dar trebuie să-l interpretăm mai bine, în a doua repriză. Echipa a dat totul, a jucat un meci important și trebuie să crească. Trebuie să rafinăm detaliile”.

Programul primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:
AEK Atena-LASK Linz: 1-0
Club Brugge-Aston Villa: 2-3
Borussia Dortmund-Villarreal CF: 3-2
FC Porto-Manchester City: 0-2
Lille OSC-Real Betis: 2-3
Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1
Miercuri:
FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 5-1
VfB Stuttgart-Viking FK: 3-1
Liverpool FC-Atlético Madrid: 2-1
Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 6-1
Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 3-1
Napoli SSC-Arsenal Londra: 0-1
Joi:
Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 19.45
PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 19.45
Como FC-RB Leipzig: 22.00
Bayern München - FK Bodø/Glimt: 22.00
Manchester United-Sabah FK
Slavia Praga-FC Lens: 22.00

Ghid de cumpărături

radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, editorial dur după ce a văzut lista de 48 a lui Gică Hagi: „Niciun alt selecționer nu l-ar fi convocat” www.fanatik.ro
image
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi observatornews.ro
image
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost” www.antena3.ro
image
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Aurul rămâne o variantă pentru cei care vor să pună bani deoparte. Cât valorează acum 10 grame playtech.ro
image
Ioana Năstase, declarație șocantă după scandalul cu Ilie Năstase: ”Mi-a spus că nu știe câte zile mai are de trăit” www.fanatik.ro
image
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mesajul ascuns în bijuteria Reginei Mary la funeraliile lui Harald! Broșa purtată în doliu are o istorie aparte okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
Cristi Chivu (EPA) jpg
Pariul momentului în fotbalul mare: Chivu, antrenor la Real, în cinci ani Fotbal internațional
Lamine Yamal (EPA) jpg
Yamal, record uriaș la Barcelona: cel mai tânăr căpitan din istoria echipei Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Investește în sportul care l-a consacrat. Messi, gata să cumpere un club spaniol Fotbal internațional
Konstantinos Karetsas, Borussia Dortmund (EPA) jpg
Clipe de panică în Liga Campionilor: a părăsit terenul pe targă, în minutul 27 Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu n-a găsit calea victoriei cu Mourinho. Învins, dar triumfător moral Fotbal internațional
Ianis Hagi (Sportpictures) jpg
Românii fac furori în Turcia. Jucătorii de națională se remarcă în campionat Fotbal internațional
Radu Dragusin (Sportpictures) jpg
Surpriză mare la Fiorentina: vestea primită de Drăgușin și coechipierii lui Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu, duel de foc în Liga Campionilor. Inter, față în față cu Realul lui Mourinho Fotbal internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net