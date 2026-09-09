 Chivu n-a găsit calea victoriei cu Mourinho. Învins, dar triumfător moral
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Chivu n-a găsit calea victoriei cu Mourinho. Învins, dar triumfător moral

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Cristi Chivu (45 de ani) n-a reușit victoria în meciul lui Internazionale cu Real Madrid, de marți, din Liga Campionilor. Sub comanda portughezului José Mourinho, formația spaniolă a învins, pe teren propriu, cu 2-1 gruparea românului, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor.

Cristi Chivu a avut o seară complicată în Liga Campionilor
Cristi Chivu a avut o seară complicată în Liga Campionilor Foto: EPA

Cu toate că Inter a fost prima care a consemnat prima ocazie a meciului, prin atacantul francez Marcus Thuram (29 de ani), în minutul trei și a dat impresia că domină începutul partidei, n-a durat un sfert de oră, până când atacantul francez Kylian Mbappé (27 de ani) a reușit să deschidă scorul pentru Real. Puțin mai târziu, în minutul 23, madrilenii şi-au majorat avantajul mulțumită mijlocașului uruguayan Federico Valverde (28 de ani). După pauză, Inter a avut o zvâcnire, în urma căreia a înscris „golul de onoare”, grație brazilianului Carlos Augusto (27 de ani), în minutul 77, însă Real s-a impus cu 2-1. 

Privit ca un salvator, după o perioadă în care cariera i-a fost într-un con de umbră

„Îmi place rezultatul! Sunt trei puncte obținute în fața unei echipe foarte puternice. Cred că a fost un meci spectaculos pentru cei din tribune și pentru cei de acasă, dar nu pentru mine și pentru Chivu. Putea fi 5-0 pentru noi, dar putea fi și 5-5, 6-5, 7-5. Inter e o echipă bună, cu linia mediană care a pus presing mereu pe linia noastră defensivă, dar noi puteam să marcăm la fiecare contraatac. Au făcut 2-1, a fost un meci deschis până la final. Un meci nebun”, a fost reacția lui Mourinho, care a avut câteva cuvinte de spus despre antrenorul român: „L-am îmbrățișat, înainte și după meci. El știe ce simt pentru el și eu știu ce simte el pentru mine. Dacă va exista oportunitatea să ne vedem iar, mi-ar plăcea”. Întrebat de ce crede că a fost readus pe banca tehnică a lui Real, cu toate că, în ultima vreme, cariera sa a avut un ritm mai domol, după experiențele nu prea grozave la Fenerbahçe SK și Benfica Lisabona, Mourinho a răspuns în spirit de glumă: „Pentru că situația era dificilă. Dacă lucrurile sunt ușoare, nu se apelează la mine. Când e greu, José trebuie să rezolve”.

Programul primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:
AEK Atena-LASK Linz: 1-0
Club Brugge-Aston Villa: 2-3
Borussia Dortmund-Villarreal CF: 3-2
FC Porto-Manchester City: 0-2
Lille OSC-Real Betis: 2-3
Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1
Miercuri:
FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 19.45
VfB Stuttgart-Viking FK: 19.45
Liverpool FC-Atlético Madrid: 22.00
Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 22.00
Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 22.00
Napoli SSC-Arsenal Londra: 22.00
Joi:
Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 19.45
PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 19.45
Como FC-RB Leipzig: 22.00
Bayern München - FK Bodø/Glimt: 22.00
Manchester United-Sabah FK
Slavia Praga-FC Lens: 22.00

Programul lui Inter în Liga Campionilor

Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1
Internazionale Milano-Club Brugge: 13 octombrie, ora 22.00
Internazionale Milano-Șahtior Donețk, 21 octombrie, ora 22.00
Feyenoord Rotterdam-Internazionale Milano: 3 noiembrie, ora 22.00
Internazionale Milano-VfB Stuttgart, 25 noiembrie, ora 22.00
Borussia Dortmund-Internazionale Milano: 9 decembrie, ora 22.00
Internazionale Milano-Liverpool FC: 19 ianuarie, ora 22.00
Slovan Bratislava-Internazionale Milano: 27 ianuarie, ora 22.00

Are pe mână un lot de peste 730 de milioane de euro

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 730,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram și neamțul Yann Bisseck (25 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 61 de meciuri - dintre acestea, 41 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 12 au fost pierdute.  

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