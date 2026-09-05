Pe urmele lui Messi: cine va deveni căpitan la naționala Argentinei, după 15 ani

La câteva zile după anunțul retragerii lui Lionel Messi (39 de ani) de la echipa națională a Argentinei, selecționata sud-americană de fotbal și-a ales noul căpitan.

Leo Messi a fost căpitanul Argentinei vreme de 15 ani Foto: EPA

După un deceniu și jumătate, în care Leo Messi a avut supremația în naționala Argentinei, banderola de căpitan îi va reveni lui Cristian Romero (28 de ani), de la Atlético Madrid, notează presa internațională. Fundaşul din La Liga va avea ipostaza de lider, după mai mulţi ani sub conducerea lui Messi, care preluase funcţia de căpitan, în 2011, rămânând la cârma echipei timp de 15 ani.

Până acum, Romero a purtat banderola de căpitan de trei ori, în total jucând de 58 de dăți pentru naționala Argentinei, marcând patru goluri şi oferind două pase decisive. Fundaşul va avea astfel greaua responsabilitate de a reprezenta echipa sud-americană, impulsionat de reușitele de până acum: două titluri de Copa América şi o Cupă Mondială, câştigate în timpul mandatului fostului căpitan.

Mondialul din această vară, ultima competiție a lui Messi la națională

Reamintim că, la câteva săptămâni distanță de la moartea tatălui său, Messi a anunțat, marți, printr-o scrisoare deschisă că se retrage din naționala Argentinei, acolo unde a ridicat deasupra capului inclusiv titlul de campion mondial.

Pentru Messi, ultima competiție la națională rămâne Mondialul din această vară, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, competiție în care a defilat, stabilind o serie de recorduri, marcând opt goluri și oferind patru pase decisive, Argentina ajungând până în finala competiției. Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 111 confruntări și 98 de goluri. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.