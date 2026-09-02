 Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea
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Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea

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Real Madrid are din nou probleme cu Raúl Asencio (23 de ani), fundașul fiind găsit vinovat de conducere sub influenţa alcoolului, ceea ce i-a adus suspendarea permisului de conducere pentru opt luni și o amendă considerabilă, de 14.400 de euro, arată presa internațională.

Raúl Asencio are din nou probleme cu legea
Raúl Asencio are din nou probleme cu legea Foto: EPA

Asencio a fost găsit vinovat de încălcarea normelor de siguranţă rutieră, după ce a fost oprit la volan, având o alcoolemie care depăşea cu mult limita admisă, fiind e patru ori mai mare. Totul s-a petrecut pe 16 august, în timpul unui control rutier de rutină în sud-vestul insulei Gran Canaria.

Cercetat într-un alt dosar, acuzat de „pornografie infantilă”

Aceasta nu este, însă, prima situație delicată în care se află jucătorul de fotbal al madrilenilor: acuzat de „pornografie infantilă” alături de trei foşti coechipieri din echipa de rezervă a formației sale, Asencio este urmărit penal pentru înregistrarea şi difuzarea de imagini cu caracter sexual fără consimţământul a două tinere, dintre care una minoră, în iunie 2023, în Insulele Canare. Cazul a luat o altă turnură - la o lună după retragerea plângerii primei presupuse victime a urmat repoziționarea celei de-a doua reclamante, care şi-a retras, la rândul ei, plângerea împotriva madrilenului, în octombrie 2025. Având în vedere aceste informații ulterioare şi lipsa urmăririi civile şi penale din partea reclamantelor, parchetul se poate îndreptate asupra acuzației de „divulgare de secrete” şi solicită o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare împotriva sa.
Estimat la o valoare de 20 de milioane de euro, Asencio este un „produs” al lui Real Madrid, acolo unde a evoluat la echipele de tineret ale grupării din Spania. La echipa mare, fundașul a adunat 80 de meciuri, reușind chiar să înscrie 23 de goluri. Între timp, ultimele întâmplări îi complică situația lui Asencio, care încă nu a debutat sub comanda portughezului José Mourinho (63 de ani) și deja a fost implicat în primul său scandal al sezonului, în afara terenului.

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