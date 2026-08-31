Lionel Messi pune capăt carierei internaționale. „Am dat tot ce am avut”

Lionel Messi a anunțat că își încheie cariera internațională, punând astfel capăt unei perioade de peste două decenii petrecute în tricoul Argentinei. Decizia vine după finala Cupei Mondiale din luna iulie, pierdută de reprezentativa sud-americană în fața Spaniei.

Leo Messi Foto: EPA

Messi a dezvăluit că hotărârea de a renunța la echipa națională a fost luată la numai două zile după finala disputată pe 19 iulie. Fotbalistul a amânat însă momentul în care avea să facă publică decizia.

La 39 de ani, Messi încheie aventura sa la națională după 207 selecții și 125 de goluri. El devine astfel al doilea fotbalist din istoria echipelor naționale masculine în ceea ce privește numărul de apariții.

Messi a luat decizia după finala pierdută cu Spania

Argentina a ratat șansa de a-și apăra trofeul mondial după ce a fost învinsă de Spania cu 1-0, după prelungiri. Pentru Messi, înfrângerea a reprezentat un moment dureros, după ce își dorea să își conducă echipa către un nou succes la Cupa Mondială.

La câteva săptămâni după finală, fotbalistul a ales să anunțe oficial retragerea din reprezentativă, printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„După timpul care a trecut de la finală și după ce m-am gândit mult la acest lucru, vreau să îi anunț pe toți că mă retrag din echipa națională”, a transmis Messi.

Fotbalistul a recunoscut că hotărârea nu a fost una ușoară și că despărțirea de națională continuă să îl afecteze.

„A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare profund, dar înțeleg că a venit momentul”, a spus Messi.

Starul argentinian a subliniat că a încercat permanent să ofere totul pentru reprezentativa țării sale și că a luptat pentru tricoul Argentinei inclusiv în perioadele în care rezultatele nu au fost cele dorite.

207 meciuri și 125 de goluri pentru Argentina

Messi și-a făcut debutul pentru prima reprezentativă a Argentinei în 2005, la vârsta de 18 ani. În cei peste 20 de ani petrecuți la națională, atacantul a trecut prin mai multe momente dificile, înainte de a reuși să cucerească marile trofee.

În 2014, Argentina a ajuns în finala Cupei Mondiale din Brazilia, însă a pierdut în fața Germaniei, după prelungiri.

Doi ani mai târziu, în 2016, Messi anunțase pentru prima dată că renunță la echipa națională. Decizia fusese luată după ce Argentina pierduse finala Copa America în fața statului Chile. Era a patra finală majoră consecutivă pierdută de Messi și Argentina.

Fotbalistul a revenit însă asupra deciziei, iar în 2021 a cucerit primul său trofeu major de seniori cu naționala. Argentina a câștigat atunci Copa America.

Succesul avea să fie urmat de cea mai importantă performanță a carierei internaționale a lui Messi. În 2022, în Qatar, acesta a căpitanat Argentina spre al treilea titlu mondial din istoria țării, după o finală dramatică împotriva Franței.

În 2024, Messi și colegii săi au câștigat din nou Copa America, consolidând perioada de succes a naționalei Argentinei.

„Am dat tot ce am avut; nu mai am nimic de oferit”

Messi a explicat în mesajul său că momentul retragerii a venit și pentru că o nouă generație de fotbaliști este pregătită să preia locul actualilor campioni.

„Timpul se scurge, capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. Am dat tot ce am avut; nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt câțiva jucători tineri foarte buni care merită să fie aici”, a transmis argentinianul.

Fotbalistul a ținut să le mulțumească suporterilor pentru sprijinul primit de-a lungul celor aproximativ 20 de ani petrecuți la echipa națională.

„Vă mulțumesc pentru toată afecțiunea din acești 20 de ani. Îmi va fi foarte dor să vă aud din teren”, a mai spus Messi.

De acum, el va urmări meciurile Argentinei din afara terenului și va rămâne un susținător al reprezentativei.

„Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajând și susținând din exterior, atât în momentele bune, cât și în cele rele – mai ales în cele rele”, a afirmat Messi.

În mesajul său, atacantul le-a mulțumit familiei, antrenorilor, colegilor și oficialilor alături de care a parcurs drumul la națională.

„Îmi iau cu mine amintiri și momente de neuitat”, a transmis el.

Messi a încheiat mesajul printr-o referire la mândria de a fi reprezentat Argentina și printr-un mesaj adresat țării sale: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut argentinian. Hai, Argentina!”.

Fotbalistul a precizat ulterior că mesajul fusese scris pe 21 iulie, la două zile după finala Cupei Mondiale. Decizia sa a devenit, potrivit propriilor cuvinte, și mai clară după moartea tatălui său, Jorge Messi, care a încetat din viață în luna august, la vârsta de 68 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Messi continuă să joace pentru Inter Miami în Major League Soccer. În ultimul său meci menționat în sursă, atacantul a înscris de patru ori în victoria cu 7-1 împotriva formației Montreal.