Intră pe scena US Open Sorana Cîrstea: când și cu cine joacă. Ce avantaj are

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) are în față ultimul Grand Slam din cariera ei, cel mai bine clasată româncă din ierarhia tenisului feminin mondial urmând să evolueze, luni, nu înainte de ora 22, în primul tur la US Open. În încercarea de a accede în runda a doua a competiției, sportiva din țara noastră se va duela cu austriaca Julia Grabher (30 de ani, 14 WTA).

Sorana Cîrstea are în față ultimul Grand Slam al carierei Foto: EPA

De-a lungul timpului, cele două tenismene au mai fost adversare de două ori, în 16-imi la Linz, în 2020 şi în sferturi la Istanbul, în 2022, în ambele meciuri impunându-se românca. Dacă va reuși un al treilea succes în fața austriecei, Sorana Cîrstea va evolua, apoi, cu sportiva care se va impune în meciul dintre sportiva elvețiană Viktorija Golubić (33 de ani, 56 WTA) și cea franceză Diane Parry.

Singura româncă de la ultimul Grand Slam al anului

Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României la simplu feminin de la US Open, după ce Gabriela Ruse (28 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, în primul tur, de americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”, reușind un record incredibil și consemnând cea mai bună clasare a sa, locul 18, în ierarhia mondială a tenisului feminin mondial - remarcându-se a fi cea mai matură ca vârstă jucătoare care intră în premieră în Top 20 WTA. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabil moment la un turneu mare ediția din 2009 a lui Roland Garros, când a ajuns până în sferturile de finală de simplu ale turneului parizian de tenis, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.